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Arrêté

SmartTouch-XLRasoir électrique

HQ9190

4.3
| (32) Avis | 90% recommandent ce produit
Le meilleur rasoir de Philips, n°1 mondial
Pour les hommes les plus exigeants, SmartTouch-XL combine des têtes de rasage Speed-XL avec le système unique de suivi des contours du visage SmartTouch pour un rasage de très près, même dans les zones difficiles à atteindre.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Rasage de très près, même dans les zones difficiles d'accès

Le meilleur rasoir de Philips, n°1 mondial

Système de suivi des contours du visage SmartTouch : pour un rasage rapide et efficace

Système de suivi des contours du visage SmartTouch : pour un rasage rapide et efficace

Permet de garder les trois têtes de rasage en contact permanent avec votre peau pour un rasage rapide et efficace.

Têtes de rasage Speed-XL pour un rasage de près et rapide

Têtes de rasage Speed-XL pour un rasage de près et rapide

Les trois anneaux des têtes de rasoir offrent 50 % de surface de rasage en plus, pour un rasage de près, rapide et efficace. *Comparés aux têtes de rasoir rotatives classiques.

Contrôle du confort personnel adapté à votre type de peau

Contrôle du confort personnel adapté à votre type de peau

Le contrôle du confort personnel adapte le rasoir à votre type de peau. Sélectionnez le mode « Normal » pour un rasage rapide et confortable de très près ou optez pour le mode « Sensible » pour un rasage de très près garantissant un confort maximum pour la peau.

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4.3

sur 6

32

Avis

90%

recommandent ce produit

31/03/2017

France

France

Excellent rasoir possédé depuis dees annéees

Excellent rasoir possédé depuis des années, dommage qu'il ne soit plus fabriqué. Facile à nettoyer, étanche, lames de coupe et grilles associées peuvent être changées facilement sans CHANGER TOUTE LA TÊTE DE RASAGE

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SmartTouch-XL HQ9190CC Rasoir électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SmartTouch-XL HQ9190CC Rasoir électrique

19/03/2022

Deutschland

Deutschland

Alles nach Jahren noch perfekt!

Philips-Rasierer nutze ich seit Jahrzehnten, er liegt gut in der Hand, das Gewicht ist gering, er übersteht Stürze, inzwischen ist Wasser kein Problem, schnelles Laden für etliche Tage, Gummierung sichert die Position! Das Einstellrad für Komfort habe ich nie gebraucht! Wenn es mal eine Generation mit 12 Volt gibt, ist er auch für die lange Autoreise ideal!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SmartTouch-XL HQ9190CC Elektrorasierer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SmartTouch-XL HQ9190CC Elektrorasierer

23/07/2021

Deutschland

Deutschland

War der Beste Rasierapparat, bis HEUTE noch

War der Beste Rasierapparat Philips SmartTouch-XL Elektrorasierer HQ9190CC Cleaning System, bis HEUTE noch gegen Teil der Philips Senso Touch 3D Cleaning System

Avantages

gut Gut Empfindliche Hauttypen ,rasiert gründlich

Contre

Es gibt keine Service mehr

Cet avis a été rédigé pour SmartTouch-XL HQ9190CC Elektrorasierer

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 