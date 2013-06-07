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  • Crème de rasage hydratante
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NIVEACrème de rasage

HS800/03

4.5
| (104) Avis | 96% recommandent ce produit
Crème de rasage hydratante
Sa formule enrichie en vitamines et en camomille garantit une peau saine et douce.
Voir tous les avantages

Uniquement pour la série Philips NIVEA FOR MEN HS8000

Crème de rasage hydratante

Système de remplissage intégré

Système de remplissage intégré

Il vous suffit de remplir le rasoir de crème de rasage NIVEA FOR MEN à l'aide de la pompe du flacon diffuseur.

Système de diff. de crème NIVEA FOR MEN

Système de diff. de crème NIVEA FOR MEN

La crème de rasage hydratante NIVEA FOR MEN est directement diffusée sur votre peau.

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4.5

sur 6

104

Avis

96%

recommandent ce produit

07/06/2013

France

France

ce produit de qualité est digne de philips

produit tres bien élaboré, parfait pour adoucir le rasage. Bravo Philips.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HS800/04 Crème de rasage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HS800/04 Crème de rasage

07/06/2013

France

France

Acheteur vérifié

ce produit de qualité est digne de philips

produit tres bien élaboré, parfait pour adoucir le rasage. Bravo Philips.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HS800/04 Crème de rasage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HS800/04 Crème de rasage

18/10/2011

France

France

très complémentaire pour un rasage électrique

j'utilise depuis sa création cette formule de rasage mixte rasoir électrique + crème nivéa,c'est très agréable et efficace pour un rasage sans agression

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HS800/04 Crème de rasage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HS800/04 Crème de rasage

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