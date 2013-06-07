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Il vous suffit de remplir le rasoir de crème de rasage NIVEA FOR MEN à l'aide de la pompe du flacon diffuseur.
La crème de rasage hydratante NIVEA FOR MEN est directement diffusée sur votre peau.
4.5
sur 6
104
Avis
96%
recommandent ce produit
djef83
07/06/2013
France
ce produit de qualité est digne de philips
produit tres bien élaboré, parfait pour adoucir le rasage. Bravo Philips.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HS800/04 Crème de rasage
Oui, je recommande ce produit
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acosxm
07/06/2013
France
Acheteur vérifié
ce produit de qualité est digne de philips
produit tres bien élaboré, parfait pour adoucir le rasage. Bravo Philips.
Oui, je recommande ce produit
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bebe1951
18/10/2011
France
très complémentaire pour un rasage électrique
j'utilise depuis sa création cette formule de rasage mixte rasoir électrique + crème nivéa,c'est très agréable et efficace pour un rasage sans agression
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HS800/04 Crème de rasage
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