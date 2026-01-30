Termes recherchés

      Philips Sonicare Optimal White Lot de 4+1 têtes de brosse

      HX6065/88

      La tête de brosse pour un éclaircissement éclatant

      Obtenez un sourire plus éclatant avec cette tête de brosse de rechange éclaircissante cliniquement testée Philips Sonicare. Observez des résultats après une semaine seulement, tout en profitant d'un nettoyage quotidien exceptionnel.

      Philips Sonicare Optimal White Lot de 4+1 têtes de brosse

      La tête de brosse pour un éclaircissement éclatant

      Des dents 100 % plus blanches en 1 semaine*

      Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en seulement une semaine*

      Des dents plus blanches en un rien de temps ? C'est possible avec cette tête de brosse et sa zone centrale d'élimination des taches. Les brins en forme de diamant ont été conçus pour augmenter la surface traitée et éliminer les taches plus efficacement. Les résultats parlent d'eux-mêmes, avec des dents jusqu'à 100 % plus blanches, et ce dès la première semaine d'utilisation.*

      Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

      Notre tête de brosse blanchissante utilise des brins densément implantés pour éliminer jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle, tout en nettoyant l'ensemble de votre bouche.

      Efficacité prouvée de la technologie Philips Sonicare

      Découvrez le brossage choisi par des millions de personnes. Les brosses à dents Philips Sonicare nettoient et prennent soin de vos dents et de vos gencives avec douceur et efficacité, et jusqu'à 62 000 mouvements. L'action fluide Philips Sonicare aide les brins à nettoyer en faisant passer le liquide entre les dents et le long des gencives.

      Soins bucco-dentaires à l'efficacité prouvée

      Toutes les têtes de brosse Philips Sonicare sont soigneusement conçues et testées cliniquement, afin de vous assurer qu'elles répondent aux normes les plus strictes en matière de qualité, de sécurité et de performances.

      Un brossage toujours efficace avec les rappels BrushSync

      Saviez-vous que les têtes de brosse deviennent moins efficaces au bout de trois mois ? Les professionnels de la santé bucco-dentaire recommandent de changer régulièrement votre tête de brosse. C'est pourquoi les brosses à dents Philips Sonicare sont équipées de la technologie BrushSync, qui enregistre la fréquence et l'intensité de vos brossages, et vous rappelle de remplacer votre tête de brosse lorsque nécessaire.

      Compatible avec tous les manches clipsables Philips Sonicare

      Cette tête de brosse est compatible avec toutes les brosses à dents électriques Philips Sonicare.*** Il vous suffit de la retirer et d'en insérer une nouvelle pour la remplacer ou faciliter le nettoyage.

      Fabriqué avec du plastique 70 % biosourcé**

      Nous nous efforçons de réduire l'utilisation de plastique issu d'énergies fossiles dans nos produits. C'est pourquoi 70 % du plastique utilisé dans cette tête de brosse est biosourcé.**

      Emballage recyclable à base de papier

      Toutes nos têtes de brosse sont fournies dans un emballage à base de papier pouvant être recyclé lorsque les infrastructures nécessaires sont disponibles.

      Spécificités Techniques

      • Design et finition

        Souplesse des brins
        Médium souple
        Couleur
        Noir
        Brins avec indicateur d'usure
        Les brins bleus se décolorent
        Taille
        Standard
        Reconnaissance intelligente de la tête de brosse
        Oui

      • Compatibilité

        Système de tête de brosse
        Clipsable
        Ne convient pas aux
        Philips One
        Brosses à dents compatibles
        Philips Sonicare

      • Accessoires inclus

        Têtes de brosse
        5 W2 Optimal White

      • Qualité et performance

        Remplacement
        Tous les 3 mois
        Testé
        pour une utilisation optimale
        Fabriqué en
        Autriche
        Avantage
        • Santé des gencives
        • Élimination de la plaque dentaire
        • Élimination des taches/éclaircissement

      • en mode White, par rapport à une brosse à dents manuelle.
      • *attribué au plastique de la tête de brosse selon la méthode du bilan massique.
      • **Non compatible avec les manches Philips One.
