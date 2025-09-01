Termes recherchés
HX7106/01
Élimine en douceur 7 fois plus de plaque dentaire*
Des dents plus blanches ? C'est possible grâce à la zone centrale d'élimination des taches de cette tête de brosse blancheur W. Les brins en forme de diamant sont conçus pour augmenter la surface de contact et éliminer les taches plus efficacement. Elle se compose également de brins densément implantés pour éliminer 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle, tout en nettoyant vos dents en profondeur.
Cette brosse à dents électrique repose sur notre technologie Philips Sonicare nouvelle génération, qui offre un brossage fiable et régulier pour des résultats visibles. Le moteur ajuste automatiquement la puissance pour éviter toute baisse de performance lorsque vous brossez les zones difficiles d'accès. Profitez d'un nettoyage doux et efficace de vos dents et de vos gencives grâce à un rythme de 62 000 mouvements de brosse par minute. L'action fluide Philips Sonicare aide les brins à nettoyer en faisant passer le fluide entre les dents et le long des gencives.
Nous avons souvent tendance à trop forcer lors du brossage. C'est pourquoi cette brosse à dents Philips Sonicare est dotée d'un capteur optique intelligent qui détecte l'excès de pression. Le capteur vous permet de savoir si vous exercez une pression trop importante en émettant des vibrations haptiques. Pour des gencives bien protégées, relâchez la pression !
Boostez vos séances de nettoyage grâce aux 2 réglages de brossage. Pour un peu plus de vigueur ou plus de douceur, choisissez l'un des deux réglages d'intensité.
Optimisez la durée de vos séances de brossage avec les minuteurs de nettoyage Philips Sonicare. Toutes les 20 secondes, le BrushPacer vous invite à nettoyer une nouvelle zone. Au bout de 2 minutes, le SmarTimer vous indique que votre session est terminée.
Saviez-vous que les têtes de brosse perdent en efficacité au bout de trois mois ? Les professionnels de la santé bucco-dentaire recommandent de changer régulièrement votre tête de brosse. C'est pourquoi les brosses à dents Philips Sonicare intègrent une fonction de rappel de remplacement de la tête de brosse. Elle enregistre la fréquence et l'intensité de vos brossages, et vous rappelle de remplacer votre tête de brosse lorsque c'est nécessaire.
Une seule charge offre jusqu'à 21 jours d'autonomie en utilisation classique, pour une routine de brossage encore plus pratique.
