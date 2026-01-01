Termes recherchés

    Soins avancés pour les dents et les gencives sensibles

      Philips Sonicare Series 6100 Brosse à dents rechargeable

      HX7401/12

      Élimine en douceur 10 fois plus de plaque dentaire*

      • Nettoyage ultra-doux des dents sensibles
      • Technologie Philips Sonicare nouvelle génération
      • Protégez vos gencives avec le capteur de pression
      • Choisissez votre expérience de brossage idéale
      • Prenez soin de vos dents, même en déplacement
      Philips Sonicare Series 6100 Brosse à dents rechargeable

      Series 6100
      Series 6100

      Brosse à dents rechargeable

      Soins avancés pour les dents et les gencives sensibles

      Un nettoyage en profondeur peut rester doux pour les dents et les gencives sensibles, et éliminer 10 fois plus de plaque dentaire*. Avec notre technologie Philips Sonicare nouvelle génération pour un nettoyage puissant et doux, même dans les zones difficiles d'accès.
      Nettoyage ultra-doux des dents sensibles

      Nettoyage ultra-doux des dents sensibles

      Un nettoyage en profondeur n'est pas incompatible avec les dents et les gencives sensibles. Cette tête de brosse S2 Sensitive est dotée d'un design unique avec des brins longs, fins et ultra-souples qui garantissent un brossage agréable. Avec plus de 3 000 brins densément implantés, elle vous permet d'éliminer 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle*.

      Technologie Philips Sonicare nouvelle génération

      Technologie Philips Sonicare nouvelle génération

      Cette brosse à dents électrique repose sur notre technologie Philips Sonicare nouvelle génération, pour vous offrir un brossage véritablement uniforme dans toute la bouche. Le moteur ajuste automatiquement la puissance pour éviter toute baisse de performance lorsque vous brossez les zones difficiles d'accès. Profitez d'un nettoyage doux et efficace de vos dents et de vos gencives grâce à un rythme allant jusqu'à 62 000 mouvements de brosse. Fluid Action de Philips Sonicare aide les brins à nettoyer en faisant passer le fluide entre les dents et le long des gencives.

      Protégez vos gencives avec le capteur de pression

      Protégez vos gencives avec le capteur de pression

      La base de cette brosse à dents électrique Philips Sonicare est équipée d'un anneau lumineux qui vous informe en douceur d'un excès de pression sur vos gencives. Il vous suffit de relâcher la pression lorsqu'il s'allume pour protéger vos gencives.

      Choisissez votre expérience de brossage idéale

      Choisissez votre expérience de brossage idéale

      Boostez vos séances de brossage grâce aux 6 réglages de votre brosse. Si vous préférez un nettoyage plus vigoureux ou désirez insister sur un endroit particulier, c'est possible. Optez pour le mode Clean ou Sensitive, puis choisissez l'un des trois niveaux d'intensité.

      Prenez soin de vos dents, même en déplacement

      Prenez soin de vos dents, même en déplacement

      Notre étui de voyage vous permet d'emporter votre appareil partout avec vous. Il est suffisamment robuste pour protéger votre brosse à dents Philips Sonicare, tout en restant assez compact pour se glisser dans n'importe quel sac : c'est le compagnon de voyage idéal.

      Séances de brossage guidées

      Séances de brossage guidées

      Optimisez la durée de vos séances de brossage avec les minuteurs de nettoyage Philips Sonicare. Toutes les 20 secondes, le BrushPacer vous invite à nettoyer une nouvelle zone. Au bout de 2 minutes, le SmarTimer vous indique que votre session est terminée.

      Continuez à vous brosser les dents de manière optimale avec le rappel pour le remplacement de la tête de brosse

      Continuez à vous brosser les dents de manière optimale avec le rappel pour le remplacement de la tête de brosse

      Saviez-vous que les têtes de brosse perdent en efficacité au bout de trois mois ? Les professionnels de la santé bucco-dentaire recommandent de changer régulièrement votre tête de brosse. C'est pourquoi les brosses à dents Philips Sonicare intègrent une fonction de rappel de remplacement de la tête de brosse. Elle enregistre la fréquence et l'intensité de vos brossages, et vous rappelle de remplacer votre tête de brosse lorsque c'est nécessaire.

      21 jours d'autonomie en utilisation classique

      21 jours d'autonomie en utilisation classique

      Une seule charge offre jusqu'à 21 jours d'autonomie en utilisation classique, pour une routine de brossage encore plus pratique.

      Spécificités Techniques

      • Intensités

        Fort
        Pour un nettoyage renforcé
        Moyenne
        Pour un nettoyage quotidien
        Faible
        Pour les dents et gencives sensibles

      • Alimentation

        Tension
        100-240 V

      • Spécificités techniques

        Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale)
        21 jours
        Batterie
        Rechargeable
        Type de batterie
        Lithium ION
        Consommation d'énergie
        Veille sans affichage 0,08 W

      • Design et finition

        Couleur
        Noir

      • Entretien

        Garantie
        Garantie 2 ans

      • Facile d'utilisation

        Manche
        Design ergonomique ultracompact
        Compatibilité du manche
        Têtes de brosse faciles à clipser
        Indicateur d'autonomie
        Une icône lumineuse indique le niveau de batterie
        Étui de voyage
        Étui de voyage
        Minuteur
        BrushPacer et SmarTimer

      • Accessoires inclus

        Manche
        1 brosse à dents rechargeable 6100
        Étui de voyage
        1 coffret de voyage
        Tête de brosse
        1 S2 Sensitive
        Chargeur
        1 chargeur USB-A

      • Performances de brossage

        Élimination de la plaque dentaire
        Jusqu'à 10 fois plus efficace*
        Vitesse
        62 000 mouvements de brosse par minute

      • Modes

        Clean
        Pour un nettoyage quotidien exceptionnel
        Sensitive
        Pour les dents et gencives sensibles

      • Technologie de capteur intelligent

        Indicateur de pression
        • L'anneau lumineux s'allume en violet
        • Vibration et son de pulsation
        Rappel de remplacement
        La technologie BrushSync vous indique quand remplacer votre tête de brosse

      Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.
      • dans les zones difficiles d'accès, par rapport à une brosse à dents manuelle en 6 semaines.
      Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.

      Consultez notre politique de garantie
      Nous donnons une seconde vie aux produits grâce aux éditions reconditionnées.*

      Découvrez nos produits mieux que neufs.
      Nous vous aidons à remplacer les pièces, et non le produit entier*

      Achetez des pièces et accessoires
      Nous assumons la responsabilité de notre impact sur l'environnement

      En savoir plus sur nos objectifs de développement durable

      *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

