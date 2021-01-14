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  • Propreté exceptionnelle entre les dents
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Arrêté

Philips Sonicare FlexCare PlatinumBrosse à dents électrique

HX9110/02

2.7
| (157) Avis
Propreté exceptionnelle entre les dents
Avec ses neuf options exclusives de brossage, son capteur de pression intuitif et sa technologie de tête de brosse avancée, la Philips Sonicare FlexCare Platinum surpasse le brossage traditionnel, pour une élimination exceptionnelle de la plaque dentaire et des gencives plus saines.
Voir tous les avantages

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire entre les dents*

Propreté exceptionnelle entre les dents

  • 3 modes, 3 réglages d'intensité

  • 2 têtes de brosse

  • Avec capteur de pression

Éliminez jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire avec la tête de brosse InterCare*

Éliminez jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire avec la tête de brosse InterCare*

Clipsez notre tête de brosse InterCare pour améliorer la santé de vos gencives en seulement 2 semaines. Ses brins ultra-longs vous aident à éliminer plus de plaque dentaire dans les zones difficiles à atteindre et entre les dents, pour des gencives saines.

Des gencives plus saines en seulement 2 semaines

Des gencives plus saines en seulement 2 semaines

Grâce au nettoyage optimal réalisé par votre FlexCare, vos gencives sont plus saines en 2 semaines. Vous éliminez jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire le long des gencives, par rapport à une brosse à dents manuelle, pour un sourire encore plus sain.

Faites votre choix parmi 3 modes et 3 réglages d'intensité

Faites votre choix parmi 3 modes et 3 réglages d'intensité

Avec FlexCare Platinum, vous bénéficiez d'un véritable nettoyage en profondeur. Les 3 réglages d'intensité vous permettent d'intensifier le nettoyage, tandis que les 3 modes répondent à vos besoins de brossage : Clean pour un brossage quotidien optimal, White pour éliminer les taches en surface, et Deep Clean pour un excellent nettoyage quotidien.

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2.7

sur 6

157

Avis

14/01/2021

Deutschland

Deutschland

Akkulaufzeit

Ein wunderbares Pflegeutensiel. Leider ist nun der Akku nicht mehr aufladbar. Aber die Garanie ist ja auch seit 3 Jahren abgelaufen...

Avantages

lange Laufzeit

Contre

nach ca. 6 Jahren gibt der Akku seinen Geist auf und lässt sich nicht mehr aufladen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FlexCare Platinum HX9110/02 Sonic electric toothbrush

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Cet avis a été rédigé pour FlexCare Platinum HX9110/02 Sonic electric toothbrush

13/09/2019

Deutschland

Deutschland

Auf einmal geht die Zahnbürste von alleine an

Auch bei mir hat sie gestern auf einmal angefangen sich permanent anzuschalten. Abschalten ist möglich aber fängt nach kurzer Zeit wieder an :-( ... ich finde die Zahnbürste echt toll aber das ist einfach nur nervig

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Cet avis a été rédigé pour FlexCare Platinum HX9110/02 Sonic electric toothbrush

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FlexCare Platinum HX9110/02 Sonic electric toothbrush

24/08/2018

Deutschland

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Serhr gut bis zum defekt

Die gute Bewertung rührt daher das die Soniccare perfekt ist , leider haben wir nun den zweiten defekt der erste innerhalb der Garantiezeit. Die neue gelieferte ist nun aber auch wieder nach 26 Monaten defekt, schade. Zahnbürste piepst beim Laden und schaltet sich selbstständig ein . Mit freundlichen Grüßen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FlexCare Platinum HX9110/02 Sonic electric toothbrush

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Cet avis a été rédigé pour FlexCare Platinum HX9110/02 Sonic electric toothbrush

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  1. sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean

  2. Par rapport à une brosse à dents manuelle