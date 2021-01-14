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Arrêté
HX9110/02
3 modes, 3 réglages d'intensité
2 têtes de brosse
Avec capteur de pression
Clipsez notre tête de brosse InterCare pour améliorer la santé de vos gencives en seulement 2 semaines. Ses brins ultra-longs vous aident à éliminer plus de plaque dentaire dans les zones difficiles à atteindre et entre les dents, pour des gencives saines.
Grâce au nettoyage optimal réalisé par votre FlexCare, vos gencives sont plus saines en 2 semaines. Vous éliminez jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire le long des gencives, par rapport à une brosse à dents manuelle, pour un sourire encore plus sain.
Avec FlexCare Platinum, vous bénéficiez d'un véritable nettoyage en profondeur. Les 3 réglages d'intensité vous permettent d'intensifier le nettoyage, tandis que les 3 modes répondent à vos besoins de brossage : Clean pour un brossage quotidien optimal, White pour éliminer les taches en surface, et Deep Clean pour un excellent nettoyage quotidien.
2.7
sur 6
157
Avis
Thebasile
14/01/2021
Deutschland
Akkulaufzeit
Ein wunderbares Pflegeutensiel. Leider ist nun der Akku nicht mehr aufladbar. Aber die Garanie ist ja auch seit 3 Jahren abgelaufen...
Avantages
lange Laufzeit
Contre
nach ca. 6 Jahren gibt der Akku seinen Geist auf und lässt sich nicht mehr aufladen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FlexCare Platinum HX9110/02 Sonic electric toothbrush
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FlexCare Platinum HX9110/02 Sonic electric toothbrush
Denise0412
13/09/2019
Deutschland
Auf einmal geht die Zahnbürste von alleine an
Auch bei mir hat sie gestern auf einmal angefangen sich permanent anzuschalten. Abschalten ist möglich aber fängt nach kurzer Zeit wieder an :-( ... ich finde die Zahnbürste echt toll aber das ist einfach nur nervig
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FlexCare Platinum HX9110/02 Sonic electric toothbrush
Oui, je recommande ce produit
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Scubapro
24/08/2018
Deutschland
Serhr gut bis zum defekt
Die gute Bewertung rührt daher das die Soniccare perfekt ist , leider haben wir nun den zweiten defekt der erste innerhalb der Garantiezeit. Die neue gelieferte ist nun aber auch wieder nach 26 Monaten defekt, schade. Zahnbürste piepst beim Laden und schaltet sich selbstständig ein . Mit freundlichen Grüßen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FlexCare Platinum HX9110/02 Sonic electric toothbrush
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FlexCare Platinum HX9110/02 Sonic electric toothbrush
sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean
Par rapport à une brosse à dents manuelle