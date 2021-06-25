Continuez à vous brosser les dents de manière optimale avec le rappel pour le remplacement de la tête de brosse

Saviez-vous que les têtes de brosse deviennent moins efficaces au bout de trois mois ? Les professionnels de la santé bucco-dentaire recommandent de changer régulièrement votre tête de brosse. C'est pourquoi les brosses à dents Philips Sonicare intègrent une fonction de rappel de remplacement de tête de brosse. Il enregistre la fréquence et l'intensité de vos brossages, et vous rappelle de remplacer votre tête de brosse lorsque nécessaire.