    Un soin complet pour votre santé bucco-dentaire

      Philips Sonicare DiamondClean 9000 Brosse à dents rechargeable

      HX9911/84

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Élimine en douceur jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire*

      • Élimine 100 % de taches en plus en 3 jours*
      • Action de fluide Philips Sonicare
      • Protégez vos gencives avec notre capteur de pression
      • Choisissez votre expérience de brossage idéale
      • Des conseils en temps réel et des analyses de brossage
      Disponible à partir:

      Philips Sonicare DiamondClean 9000 Brosse à dents rechargeable

      DiamondClean 9000
      DiamondClean 9000

      Brosse à dents rechargeable

      Un soin complet pour votre santé bucco-dentaire

      Profitez d'un soin bucco-dentaire complet avec la brosse à dents électrique DiamondClean Smart Philips Sonicare, qui élimine jusqu'à 100 % de taches en plus*. Sa technologie connectée grâce à l'application suit vos habitudes de brossage et vous aide à prendre soin de votre santé bucco-dentaire.
      Élimine 100 % de taches en plus en 3 jours*

      Élimine 100 % de taches en plus en 3 jours*

      Un nettoyage en profondeur nécessite une approche particulière. Cette tête de brosse C3 utilise un ensemble de brins denses et rigides en forme pentagonale au centre pour éclaircir et polir la surface de vos dents, pour éliminer jusqu'à 100 % de taches en plus en trois jours. Elle élimine également jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

      Action de fluide Philips Sonicare

      Action de fluide Philips Sonicare

      Les brosses à dents Philips Sonicare nettoient et prennent soin de vos dents et de vos gencives avec douceur et efficacité, et jusqu'à 62 000 mouvements. L'action fluide Philips Sonicare aide les brins à nettoyer en faisant passer le liquide entre les dents et le long des gencives.

      Protégez vos gencives avec notre capteur de pression

      Protégez vos gencives avec notre capteur de pression

      Nous avons souvent tendance à trop forcer lors du brossage. C'est pourquoi cette brosse à dents Philips Sonicare est dotée d'un capteur optique intelligent qui détecte l'excès de pression. Si vous brossez trop fort, de légères vibrations vous rappelleront de réduire la pression pour mieux protéger vos gencives.

      Choisissez votre expérience de brossage idéale

      Choisissez votre expérience de brossage idéale

      Améliorez votre routine bucco-dentaire avec 12 réglages de brossage. Que vous souhaitiez nettoyer en profondeur ou porter une attention particulière à certaines zones, cette brosse à dents électrique répond à vos besoins. Choisissez parmi quatre modes (Clean, White+, Gum Health et Deep Clean+) et personnalisez votre brossage grâce à l'un des trois niveaux d'intensité.

      Des conseils en temps réel et des analyses de brossage

      Des conseils en temps réel et des analyses de brossage

      Atteignez vos objectifs de santé bucco-dentaire avec votre brosse à dents et votre application Philips Sonicare. Elles fonctionnent en duo afin de vous apporter des conseils de brossage, des informations en temps réel et des analyses pour améliorer votre routine de brossage. Grâce aux conseils avancés et au suivi des progrès, chaque séance de brossage est optimisée. Avec Philips Sonicare, rien ne peut vous arrêter.

      Conçue avec soin et pour prendre soin de vous

      Conçue avec soin et pour prendre soin de vous

      De son design fin à son socle de charge élégant, cette brosse à dents électrique a été conçue avec le plus grand soin par nos designers et ingénieurs dédiés. De plus, l'étui de voyage recharge et protège votre brosse à dents où que vous alliez.

      Continuez à vous brosser les dents de manière optimale avec le rappel pour le remplacement de la tête de brosse

      Continuez à vous brosser les dents de manière optimale avec le rappel pour le remplacement de la tête de brosse

      Saviez-vous que les têtes de brosse deviennent moins efficaces au bout de trois mois ? Les professionnels de la santé bucco-dentaire recommandent de changer régulièrement votre tête de brosse. C'est pourquoi les brosses à dents Philips Sonicare intègrent une fonction de rappel de remplacement de tête de brosse. Il enregistre la fréquence et l'intensité de vos brossages, et vous rappelle de remplacer votre tête de brosse lorsque nécessaire.

      14 jours d'autonomie en utilisation classique

      14 jours d'autonomie en utilisation classique

      Une seule charge offre jusqu'à 14 jours d'autonomie en utilisation classique, pour une routine de brossage encore plus pratique.

      Spécificités Techniques

      • Intensités

        Fort
        Pour un nettoyage renforcé
        Moyen
        Pour un nettoyage quotidien
        Faible
        Pour les dents et gencives sensibles

      • Alimentation

        Tension
        100-240 V

      • Spécificités techniques

        Batterie
        Rechargeable
        Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale)
        14 jours
        Consommation d'énergie
        Veille sans affichage < 0,11 W
        Type de batterie
        Lithium ION

      • Design et finition

        Couleur
        Dégradé rose et blanc

      • Entretien

        Garantie
        Garantie 2 ans
        Prise en charge logicielle
        Philips offre des mises à jour de logiciels pendant une période de deux ans après la date d'achat.

      • Compatibilité

        Compatibilité Android
        Téléphones Android avec Bluetooth® 4.0 et plus
        Technologie Bluetooth® sans fil
        Application Philips Sonicare connectée
        Compatibilité iOS
        iPhone avec Bluetooth® 4.0 et plus

      • Facile d'utilisation

        Compatibilité du manche
        Têtes de brosse faciles à clipser
        Manche
        Design élégant et compact
        Indicateur d'autonomie
        Une icône lumineuse indique le niveau de batterie
        Minuteur
        BrushPacer et SmarTimer

      • Accessoires inclus

        Manche
        1 DiamondClean 9000
        Têtes de brosse
        1 Premium Plaque Defense C3
        Chargeur
        1 socle et base de charge
        Étui de voyage
        1 coffret de voyage

      • Performances de brossage

        Élimination de la plaque dentaire
        10 fois plus efficace*
        Éclaircissement
        Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus**
        Vitesse
        62 000 mouvements de brosse par minute

      • Modes

        Clean
        Pour un nettoyage quotidien exceptionnel
        Deep Clean+
        Pour un nettoyage en profondeur
        Gum Health
        Masse délicatement vos gencives
        White+
        Pour éliminer les taches à la surface des dents

      • Technologie de capteur intelligent

        Indicateur de pression
        Vibration et son de pulsation
        Rappel de remplacement
        Vous indique quand remplacer votre tête de brosse

      • Application Philips Sonicare

        Suivi et rapports de progression
        Surveille vos habitudes de brossage au fil du temps pour vous aider à maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire.

      Contenu de l'emballage

      Autres articles dans la boîte

      • Manche Philips Sonicare série 9000
      • Tête de brosse Premium Plaque Defense (C3)
      • Socle de charge
      • Housse de voyage

      Notation globale

      • par rapport à une brosse à dents manuelle.
      • *En mode White+ avec un dentifrice blancheur pendant 3 jours.

