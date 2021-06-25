Autres articles dans la boîte
- Manche Philips Sonicare série 9000
- Tête de brosse Premium Plaque Defense (C3)
- Socle de charge
- Housse de voyage
HX9911/84
Élimine en douceur jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire*
Un nettoyage en profondeur nécessite une approche particulière. Cette tête de brosse C3 utilise un ensemble de brins denses et rigides en forme pentagonale au centre pour éclaircir et polir la surface de vos dents, pour éliminer jusqu'à 100 % de taches en plus en trois jours. Elle élimine également jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.
Les brosses à dents Philips Sonicare nettoient et prennent soin de vos dents et de vos gencives avec douceur et efficacité, et jusqu'à 62 000 mouvements. L'action fluide Philips Sonicare aide les brins à nettoyer en faisant passer le liquide entre les dents et le long des gencives.
Nous avons souvent tendance à trop forcer lors du brossage. C'est pourquoi cette brosse à dents Philips Sonicare est dotée d'un capteur optique intelligent qui détecte l'excès de pression. Si vous brossez trop fort, de légères vibrations vous rappelleront de réduire la pression pour mieux protéger vos gencives.
Améliorez votre routine bucco-dentaire avec 12 réglages de brossage. Que vous souhaitiez nettoyer en profondeur ou porter une attention particulière à certaines zones, cette brosse à dents électrique répond à vos besoins. Choisissez parmi quatre modes (Clean, White+, Gum Health et Deep Clean+) et personnalisez votre brossage grâce à l'un des trois niveaux d'intensité.
Atteignez vos objectifs de santé bucco-dentaire avec votre brosse à dents et votre application Philips Sonicare. Elles fonctionnent en duo afin de vous apporter des conseils de brossage, des informations en temps réel et des analyses pour améliorer votre routine de brossage. Grâce aux conseils avancés et au suivi des progrès, chaque séance de brossage est optimisée. Avec Philips Sonicare, rien ne peut vous arrêter.
De son design fin à son socle de charge élégant, cette brosse à dents électrique a été conçue avec le plus grand soin par nos designers et ingénieurs dédiés. De plus, l'étui de voyage recharge et protège votre brosse à dents où que vous alliez.
Saviez-vous que les têtes de brosse deviennent moins efficaces au bout de trois mois ? Les professionnels de la santé bucco-dentaire recommandent de changer régulièrement votre tête de brosse. C'est pourquoi les brosses à dents Philips Sonicare intègrent une fonction de rappel de remplacement de tête de brosse. Il enregistre la fréquence et l'intensité de vos brossages, et vous rappelle de remplacer votre tête de brosse lorsque nécessaire.
Une seule charge offre jusqu'à 14 jours d'autonomie en utilisation classique, pour une routine de brossage encore plus pratique.
