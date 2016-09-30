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Arrêté
RQ1060/20
Avec effet miroir
L'unité de rasage est dotée de trois têtes flexibles indépendantes pivotant dans toutes les directions. Cette combinaison unique garantit un contact optimal avec les courbes du visage, permettant de raser même les poils les plus inaccessibles du cou.
Les têtes de rasage Triple-Track à 3 dimensions offrent 50 % de surface de rasage en plus, comparé aux têtes de rasage rotatives classiques.
Le système à double lame de ce rasoir électrique redresse les poils afin de les couper au plus près.
Récompenses
3.9
sur 6
17
Avis
leglodes
30/09/2016
France
Acheteur vérifié
un produit au top
J'utilise ce produit depuis 5 ans et j'en suis très satisfait, je me rase tous les jours avec et je n'ai jamais eu de problème. Pour changer la tête c'est très facile et pas trop honéreux . Il rase super bien si je devais changer je reprendrais un des nouveaux modèles.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour arcitec RQ1060/19 Electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour arcitec RQ1060/19 Electric shaver
Grandpa-BHV
17/12/2021
Deutschland
Handlich, zuverlässig und gründlich
Mein bis dato Lieblingsrasierer. Leider bekomme ich keinen Scheerkopf mehr.
Avantages
Hochwertig verarbeitet und sehr gründlich bei der Rasur
Contre
Sehr schnelle Produktwechsel, daher Ersatzteile nicht sehr lange vorrätig. Billigkopien aus Fernost überschwemmen den Markt, so das Originalersatzteile im Internet nur sehr schwer zu finden sind.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour arcitec RQ1060/20 Elektrorasierer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour arcitec RQ1060/20 Elektrorasierer
StigEve
02/08/2017
Norge
Svært god maskin
Svært god for kraftig skjeggvekst! Pålitelig. Ingen stopp eller tekniske feil. Lader raskt. Varer lange!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour arcitec RQ1060/20 Elektrisk barbermaskin
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour arcitec RQ1060/20 Elektrisk barbermaskin
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.