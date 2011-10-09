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Arrêté

arcitecRasoir électrique

RQ1085/22

3.7
| (7) Avis

1 récompense

Le meilleur rasoir de Philips, n°1 mondial
Pour les hommes les plus exigeants, le rasoir électrique arcitec RQ1085 allie un système flexible et pivotant à des têtes de rasage Triple Track pour un rasage de très près, même dans le cou.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Rasage de très près, même dans le cou

Le meilleur rasoir de Philips, n°1 mondial

  • Avec système Jet Clean

Système Flex & Pivot pour suivre de près toutes les courbes

Système Flex & Pivot pour suivre de près toutes les courbes

L'unité de rasage est dotée de trois têtes flexibles indépendantes pivotant dans toutes les directions. Cette combinaison unique garantit un contact optimal avec les courbes du visage, permettant de raser même les poils les plus inaccessibles du cou.

Têtes de rasage Triple-Track offrant 50 % de surface de rasage en plus

Têtes de rasage Triple-Track offrant 50 % de surface de rasage en plus

Les têtes de rasage Triple-Track à 3 dimensions offrent 50 % de surface de rasage en plus, comparé aux têtes de rasage rotatives classiques.

Technologie Super Lift&Cut

Technologie Super Lift&Cut

Le système à double lame de ce rasoir électrique redresse les poils afin de les couper au plus près.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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Notation globale

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3.7

sur 6

7

Avis

2

09/10/2011

France

France

5/5, je suis satisfait à 100%

je le trouve silencieux par rapport à mes anciens rasoirs bonne prise en main facilité et simplicité pour le nettoyage esthétique les têtes permettent un rasage précis

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique

07/01/2011

France

France

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour arcitec RQ1085/22 Rasoir électrique

23/06/2013

Nederland

Nederland

Klantvriendelijk in gebruik

Mooi design,uitstekend beeld.Beter dan in het verleden is de TV makkelijk te bedienen.Wij zijn er zeer tevreden over.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour arcitec RQ1085/22 Elektrisch scheerapparaat

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 