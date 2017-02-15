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Arrêté
DualPrecision et GyroFlex2D
40 min d'autonomie pour 1 h de charge
Les lames DualPrecision rasent les poils longs aussi bien que les courts. 1. Les fentes coupent les poils longs. 2. Les trous coupent les poils courts
Le système à double lame du rasoir électrique Philips soulève les poils afin de les couper au plus près.
Le système de suivi des contours GyroFlex 2D du rasoir s'adapte parfaitement aux courbes du visage pour un rasage de près avec moins de pression et moins d'irritations.
4.1
sur 6
95
Avis
84%
recommandent ce produit
Claude90
15/02/2017
France
Acheteur vérifié
Tout est OK
DE la part d'un utilisateur de plus de 90 ans, Tout est Ok , tout va bien, c'est super!!!!!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/17 Wet & dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/17 Wet & dry electric shaver
Wille39
09/07/2019
Deutschland
Das Gerät ist sehr handlich und perfekt in der Anwendung
Der Rasierer ist sehr handlich. Nun brauche ich nach 5 Jahre neue Scherköpfe.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141 elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141 elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Haste
06/10/2016
Deutschland
ein guter Rasierer
Die Rasur erfolgt schnell und sauber, besser wie mit meinen Scheerblattrasierern. Die Kanten um die Nase herum erreichen die Scheer-Räder schlecht. Ansonsten werden auch längerer Haare gut rasiert.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141 elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141 elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.