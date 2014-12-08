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Arrêté
DualPrecision et GyroFlex2D
45 min d'autonomie pour 1 h de charge
Tondeuse de précision et housse
Les lames DualPrecision rasent les poils longs aussi bien que les courts. 1. Les fentes coupent les poils longs. 2. Les trous coupent les poils courts
Le système à double lame du rasoir électrique Philips soulève les poils afin de les couper au plus près.
Le système de suivi des contours GyroFlex 2D du rasoir s'adapte parfaitement aux courbes du visage pour un rasage de près avec moins de pression et moins d'irritations.
4.0
sur 6
21
Avis
86%
recommandent ce produit
steve3807
08/12/2014
France
très bon rapport qualité prix
très bon produit mais il faut insisté sur les barbes un peu dures.. pratique le changement de têtes qui permet la tondeuse de barbe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/17 Wet & dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/17 Wet & dry electric shaver
BUBU0358
08/12/2014
France
très bon rapport qualité prix
très bon produit mais il faut insisté sur les barbes un peu dures.. pratique le changement de têtes qui permet la tondeuse de barbe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/17 Wet & dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/17 Wet & dry electric shaver
Quietschie007
07/02/2014
Deutschland
Rasur sanft, könnte. noch besser sein
Der Rasierer von Philips ist vom Design her sehr ansprechend gestaltet.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.