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Arrêté
Lames MultiPrecision
Têtes flexibles dans 5 directions
Tondeuse de précision SmartClick
Rasez-vous de près sans vous couper ou irriter votre peau. Les lames MultiPrecision aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour mieux la protéger.
Rasez-vous comme bon vous semble. Avec le système AquaTec Wet & Dry, vous pouvez opter pour un rasage à sec rapide et confortable, ou vous raser sur peau mouillée - avec du gel ou de la mousse - même sous la douche.
Un rasage encore plus rapide des zones très denses de votre barbe grâce au mode Turbo+ et ses 20 % de puissance en plus.
Récompenses
4.2
sur 6
2259
Avis
85%
recommandent ce produit
Nietsche51
12/11/2020
Suisse
Acheteur vérifié
Efficace
Très bonne qualité de rasage en version humide ou sèche , facilité de nettoyage, excellente maniabilité
Avantages
bon rapport qualité / prix
Contre
ancun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5250/06 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5250/06 Rasoir électrique 100 % étanche
Moi75
20/05/2020
Suisse
Acheteur vérifié
Excellent produit
Excellent rasoir comme la majorité des produits Philips
Avantages
Simple d’utilisation
Contre
Rien constaté
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5400/26 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5400/26 Rasoir électrique 100 % étanche
tof85
31/01/2020
Suisse
Acheteur vérifié
très bon produit
même avec une barbe de 2 à jours le rasage est excellent
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5420/06 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver series 5000 S5420/06 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Protège la peau 10 fois mieux qu'un rasoir manuel - Test réalisé en Allemagne en 2015, après 21 jours d'acclimatation
20 % de puissance en plus - par rapport à une utilisation sans mode Turbo+