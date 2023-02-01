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Accessories
Quick Clean Pod
QCP10/01
Shavers
Brosse nettoyante
CRP338/01
Socle de charge
CP2147/01
CP2089/01
Câble USB
CP1788/01
OneBlade& Shaver series 5000
Trousse souple
CP1752/01
Shaver series 5000
Support
CP1724/01
Bloc inférieur de l'unité de rasage
CP1723/01
Adaptateur mural USB HQ87
CP0909/01
Capot de protection
AC54/01
Shaver
Pochette
AC53/01
Module de nettoyage
AC52/01
AC51/01
Shaver 5000, 7000, 8000
Tondeuse nez
AC40/01
Accessoire pour la barbe réglable 1 à 5 mm
AC20/01
SH71/50
CP1725/01
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Garantieverlängerung
Garantieverlängerung
Pour ce rasoir Philips, 3 ans d'extension de garantie pour un total de 5 ans de garantie.
Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.
Nous donnons une seconde vie aux produits grâce aux éditions reconditionnées.*
Nous vous aidons à remplacer les pièces, et non le produit entier*
Nous assumons la responsabilité de notre impact sur l'environnement
*Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.
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