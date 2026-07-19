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  • Précision supérieure*, confort personnalisé
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Arrêté

Shaver series 9000Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

S9982/54

4.4
| (756) Avis | 90% recommandent ce produit
Précision supérieure*, confort personnalisé
Découvrez le rasoir le plus intelligent au monde, alimenté par l'IA, le rasoir série 9000 de Philips. Il coupe les poils au niveau de la peau grâce au système de rasage Lift & Cut, tandis que la technologie SkinIQ fournit des indications de pression en temps réel afin de protéger votre peau.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Pour un rasage de près exceptionnel, même sur une barbe de 5 jours

Précision supérieure*, confort personnalisé

  • Un rasage au plus près de la peau

  • Lames Dual SteelPrecision

  • Capteur Pressure Guard

  • Têtes flexibles 360-D

  • Jusqu'à 5 ans de garantie******

Un rasage au plus près de la peau grâce au système de rasage Lift & Cut

Un rasage au plus près de la peau grâce au système de rasage Lift & Cut

Notre technologie rotative unique et brevetée Lift & Cut soulève délicatement le poil à la racine avant de le couper avec précision au plus près de la peau (jusqu'à 0,00 mm de la peau) sans même que les lames ne touchent votre peau.

Coupe les poils dans toutes les directions grâce aux lames rotatives à 360 degrés

Coupe les poils dans toutes les directions grâce aux lames rotatives à 360 degrés

Les rasoirs rotatifs Philips sont spécialement conçus pour s'adapter à la pousse naturelle des poils et les capturer tous, quelle que soit leur orientation, grâce aux lames rotatives à 360 degrés. Les lames Dual SteelPrecision réalisent jusqu'à 150 000 coupes par minute, pour couper plus de poils par passage**.

Pression toujours optimale grâce au capteur Pressure Guard

Pression toujours optimale grâce au capteur Pressure Guard

Il est essentiel d'exercer la bonne pression pour obtenir un rasage de près qui respecte la peau. Les capteurs avancés du rasoir détectent la pression que vous exercez et le voyant innovant vous indique lorsque vous appuyez trop fort ou trop peu. Pour un rasage personnalisé optimal.

Spécificités Techniques

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 6

756

Avis

90%

recommandent ce produit

19/07/2026

France

France

Acheteur vérifié

Rasoir au top, tondeuse moyenne

Utilisateur de rasoir électrique depuis toujours, j'ai été bluffé par les performances de ce rasoir Philips notamment sur des barbes de 4/5 jours, aucune irritation, aucune sensation "d'arrachage", seul petit bémol : la tondeuse est très petite et moyennement performante.

Cet avis a été rédigé pour i9000 X9000/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Date of Use 2026-04-02

Cet avis a été rédigé pour i9000 X9000/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Date of Use 2026-04-02

18/04/2026

France

France

Acheteur vérifié

Très bon produit

Très bon produit , marche bien rase de très près et n'irrite pas la peau

Cet avis a été rédigé pour i9000 X9002 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Cet avis a été rédigé pour i9000 X9002 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

29/03/2026

France

France

Acheteur vérifié

Très bon achat

Ce rasoir est parfait il me laisse la peau douce et me rase de prêt de plus la batterie à une autonomie très longue 14 jours je recommande

Cet avis a été rédigé pour i9000 X9000/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Cet avis a été rédigé pour i9000 X9000/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. par rapport au modèle Philips série 9000 précédent

  2. Par rapport au rasoir Philips 3000, sur une barbe de 3 jours

  3. Par rapport aux matériaux sans revêtement

  4. Basé sur les utilisateurs du Philips série S7000 et de l'application Philips Shaving en 2019

  5. Comparaison des débris de rasage après utilisation du liquide de nettoyage par rapport à de l'eau dans la cartouche

  6. Garantie de 2 ans + extension de 3 ans après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat.​