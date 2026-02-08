ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Précision supérieure*, confort personnalisé
  • Précision supérieure*, confort personnalisé
  • Précision supérieure*, confort personnalisé
  • Précision supérieure*, confort personnalisé
  • Précision supérieure*, confort personnalisé
  • Précision supérieure*, confort personnalisé
  • Précision supérieure*, confort personnalisé
  • Précision supérieure*, confort personnalisé
  • Précision supérieure*, confort personnalisé
  • Précision supérieure*, confort personnalisé
  • Précision supérieure*, confort personnalisé
  • Précision supérieure*, confort personnalisé
  • Précision supérieure*, confort personnalisé
  • Précision supérieure*, confort personnalisé
  • Précision supérieure*, confort personnalisé
  • Précision supérieure*, confort personnalisé
  • Précision supérieure*, confort personnalisé
  • Précision supérieure*, confort personnalisé

Arrêté

Shaver series 9000Rasoir électrique 100 % étanche

S9986/59

4.4
| (2375) Avis | 87% recommandent ce produit
Précision supérieure*, confort personnalisé
Ce rasoir à IA ultra-intelligent est incroyablement confortable. Obtenez des informations en temps réel sur votre pression de rasage afin de protéger votre peau tout en vous rasant de plus près, même si vous avez une barbe de 5 jours. Il détecte, guide et s'adapte aux particularités de votre visage.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

avec la technologie SkinIQ

Précision supérieure*, confort personnalisé

  • Capteur Pressure Guard

  • Lames Dual SteelPrecision

  • Testé dermatologiquement

  • Têtes flexibles 360-D

  • Jusqu'à 5 ans de garantie*****

Coupe les poils dans toutes les directions grâce aux lames rotatives à 360 degrés

Coupe les poils dans toutes les directions grâce aux lames rotatives à 360 degrés

Les rasoirs rotatifs Philips sont spécialement conçus pour s'adapter à la pousse naturelle des poils et les capturer tous, quelle que soit leur orientation, grâce aux lames rotatives à 360 degrés. Les lames Dual SteelPrecision réalisent jusqu'à 150 000 coupes par minute, pour couper plus de poils par passage**.

Une glisse 30 % plus fluide*** grâce au revêtement Protective SkinGlide

Une glisse 30 % plus fluide*** grâce au revêtement Protective SkinGlide

Un revêtement protecteur sépare les têtes de rasage de votre peau. Contenant jusqu'à 250 000 microbilles par centimètre carré, il améliore la glisse de 30 %*** pour minimiser les irritations.

Pression toujours optimale grâce au capteur Pressure Guard

Pression toujours optimale grâce au capteur Pressure Guard

Il est essentiel d'exercer la bonne pression pour obtenir un rasage de près qui respecte la peau. Les capteurs avancés du rasoir détectent la pression que vous exercez et le voyant innovant vous indique lorsque vous appuyez trop fort ou trop peu. Pour un rasage personnalisé optimal.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 6

2375

Avis

87%

recommandent ce produit

08/02/2026

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Cet avis a été rédigé pour i9000 Prestige XP9204/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Cet avis a été rédigé pour i9000 Prestige XP9204/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

20/01/2026

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Rasoir i9000 Prestige

Le rasage est fait au plus près de la peau sans passage prolongé. Le nettoyage est simple. Le signal lumineux de pression est utile au début pour un bon apprentissage. Le rasoir n'est pas très bien tenu lorsqu'il est placé sur son support de charge. L'accessoire tondeuse fourni avec le rasoir ne remplace pas une vraie tondeuse.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour i9000 Prestige XP9201/33 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour i9000 Prestige XP9201/33 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

07/08/2024

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Facile, efficace et complet

Se charge rapidement, utilisation rapide car très efficace, s’entretient facilement, bref un très bon achat

Avantages

Coupe rapide et propre

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 S9974/35 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 9000 S9974/35 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. par rapport au modèle précédent Philips Series S9000

  2. D'après les utilisateurs du Philips Series S7000 et de l'application GroomTribe en 2019

  3. * Par rapport au matériau sans revêtement

  4. * * Comparaison des débris de rasage après utilisation du liquide de nettoyage par rapport à de l'eau dans la cartouche

  5. * * * Garantie de 2 ans + extension de 3 ans après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat.​