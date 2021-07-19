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Philips Avent Tire-lait électronique
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Est-il sûr d'utiliser des pièces décolorées pour mon produit Philips Avent ?
Puis-je renvoyer le tire-lait pour remboursement ?
À quelle fréquence faut-il remplacer les pièces en silicone ?
Quand dois-je acheter mon tire-lait ?
Coquilles pour mamelons Comfort
Coussinets d'allaitement
Thermo-coussinets 2 en 1
Crème mamelons sensibles Avent
Sachets de conservation pour le lait maternel
AventCorps du tire-lait
AventCouvercle d'entonnoir du tire-lait
AventCoussin masseur pour tire-lait
Philips AventAdaptateur secteur
Philips Avent Poche de rangement pour bloc réfrigérant
AventDiaphragme silicone pour tire-lait
Philips AventCordon d'alimentation
Garde-tétine
Philips AventBloc moteur et poignée pour tire-lait
Coussinets d'allaitement jetables
Niplette™
Du lait s'écoule du tire-lait au niveau de la bague de serrage assurant la jonction avec le biberon. Pourquoi ?
Pourquoi le lait passe t-il derrière le coussin masseur d'allaitement ?
Le tire-lait ne s'allume pas. Que se passe t-il ?