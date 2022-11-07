Termes recherchés
SCY965/02
Respecte le rythme de consommation de chaque bébé
La tétine Natural Response laisse le lait s'écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Les bébés peuvent boire, déglutir et respirer à leur rythme naturel, comme au sein, ce qui facilite l'alternance sein/biberon.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
La tétine Natural Response s’adapte au rythme de tétée naturel de votre bébé, ce qui facilite l’alternance sein/biberon. La tétine possède une ouverture unique qui laisse le lait s’écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Ainsi, quand ils s’arrêtent pour avaler et respirer, le lait s’arrête aussi.
La tétine large, douce et souple est conçue pour simuler la forme et la sensation d'un sein, ce qui permet à bébé de téter et de se nourrir confortablement.
La valve anti-coliques est conçue pour éviter que l'air n'entre dans l'estomac de votre bébé pendant l'allaitement, ce qui permet de réduire le risque de coliques et d'inconfort.
Si votre nouveau-né ne prend pas assez de lait pendant la tétée ou a des difficultés à obtenir du lait, changez de tétine pour une tétine à débit plus élevé. Si les problèmes d'alimentation persistent, consultez un professionnel de santé.
L'ouverture de la tétine est conçue pour laisser le lait s'écouler uniquement lorsque bébé est en train de boire. Ainsi, vous pouvez éviter les pertes de lait en toute sérénité, que vous soyez chez vous ou en déplacement.
Chaque bébé s'alimente différemment et se développe à son propre rythme. Nous avons conçu des tétines offrant de nombreux types de débits pour que vous puissiez trouver celle qui convient le mieux à votre bébé et adapter votre biberon. Toutes les tétines Natural Response sont fabriquées en silicone souple.
Nous avons adopté un système de choix de débit basé sur le rythme de succion. Commencez par la tétine fournie avec le biberon. Essayez un débit inférieur si votre bébé avale le lait trop rapidement ou s'il en laisse échapper en tétant. Essayez un débit supérieur si bébé joue avec la tétine au lieu de téter ou s'il semble frustré. Pendant que nous effectuons ce changement, vous pourriez recevoir l'ancien ou le nouveau modèle de pack.
Nous avons réduit notre empreinte carbone en remplaçant nos emballages de tétines par des emballages en papier issus à 100 % de sources écoresponsables. Résultat ? 300 tonnes de plastique en moins par an** et une utilisation des combustibles fossiles réduite de 88 %*, afin de réduire au maximum notre impact sur la planète.
Nos nouveaux biberons Natural Response sont différents des biberons à débit libre. Tout comme pour l'allaitement, quelques essais seront peut-être nécessaires pour y arriver. C'est tout à fait naturel.
Les biberons et tétines Natural Philips Avent sont fabriqués avec des matériaux sans BPA***.
Matériau
Inclus
Fonctions
