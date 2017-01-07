Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
Un son haute résolution
Le Philips SHB9250 avec connectivité Bluetooth® supprime les câbles, mais pas la qualité du son, pour des basses profondes et un son parfaitement clair. Basculez facilement entre la musique et les appels, et déplacez-vous en tout confort grâce aux coques avec coussinets doux.
HP 40 mm/conception arrière fermée
Supra-aural
Coussinets confortables
La fonction appairage multiple vous permet de connecter votre casque Bluetooth® Philips à deux appareils Bluetooth® simultanément. Appairez simplement les deux appareils pour écouter de la musique ou des films tout en pouvant répondre facilement au téléphone.
Le son haute résolution offre des performances audio optimales, reproduisant la musique plus fidèlement que les formats CD 16 bits / 44,1 kHz, pour un rendu conforme aux maquettes studio. D'une qualité absolue, le son haute résolution est idéal pour les mélomanes. Ces casques répondent aux normes strictes requises pour produire un son haute résolution.
4.3
sur 6
32
Avis
87%
recommandent ce produit
FCBSenioren
07/01/2017
Deutschland
Weltklasse!
Wir haben ca. 35 Kopfhörer auf Herz und Nieren geprüft und es waren durchaus gute Modele dabei. Wer es allerdings handlich und leistungsfähig mag mit einer hervorragenden Steuerung, der kommt an diesem Kopfhörer nicht vorbei. Die Preisleistung stimmt auf jeden Fall. 3 Wochen im Einsatz und das Ding macht einfach nur Spass. Ladezeit ca. 1 Stunde und tatsächlich 15,7 Stunden gelaufen. Akku wurde nach mehrfachem Aufladen auch noch etwas besser! Kaufen, kaufen, kaufen mehr ist nicht zu sagen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Digitur
01/08/2016
Deutschland
Seit ca. acht Monaten im Gebrauch. Alles super
Also diese Dinger sind nicht nur schick, sondern haben auch einen mörderisch brutalen Sound für diese Größe. Die Headsetfunktion funktioniert tadellos. In dieser Preisklasse wird es schon schwer was besseres zu finden. Der einzige Nachteil den ich bisher finden konnte ist, das mir meine Töchter das Ding ständig wegnehmen, weil es so gut klingt.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Devil6
14/03/2016
Deutschland
Sehr gutes Produkt
Perfekter klang Cooles Design Würde es zu hundert Prozent weiter empfehlen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHB9250 Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Les résultats réels peuvent varier.
Lorsque vous utilisez le câble de casque fourni