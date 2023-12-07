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Arrêté
Assistance
SHC8545/00
Arrêté
Pourquoi est-il nécessaire de charger les piles fournies pendant 16 heures avant la première utilisation ?
Pourquoi les nouvelles piles n'atteignent-elles pas leur autonomie maximale après la première charge ?
À quel moment le voyant de charge vert s'éteint-il sur mon casque Philips ?
Le voyant d'alimentation 'POWER' ne s'allume pas lorsque je branche mon casque Philips
Puis-je laisser le casque Philips sur la base en permanence ?
Pourquoi la portée de mon casque Philips est inférieure à celle présentée ?
Puis-je utiliser deux casque Philips sur une même base ?
Pourquoi l'autonomie de mes piles Philips est très limitée ?
Comment nettoyer mon casque Philips ?
Mon casque Philips s'éteint/le son se coupe par intermittence
Bruit détecté lorsque j’écoute de la musique avec mon casque Philips
Un bruit de fond constant dans mon casque Philips
J'entends de légers bruits d’interférence dans mon casque Philips
J'entends la musique de mon voisin dans mon casque Philips
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