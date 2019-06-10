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  • Rasage plus doux réduisant les irritations
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Arrêté

Shaver series 7000Rasoir électrique 100 % étanche

SW7700/67

4.2
| (35) Avis | 85% recommandent ce produit

3 Récompenses

Rasage plus doux réduisant les irritations
Maîtrisez la force de V-Track PRO pour éliminer même les poils les plus longs. Les 72 lames auto-affûtées V-Track PRO en forme de V coupent les poils sans tirer, même sur une barbe de 3 jours.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Ressentez la force du V-Track Pro !

Rasage plus doux réduisant les irritations

  • Lames V-Track Precision PRO

  • Têtes flexibles dans 5 directions

  • Anneaux SkinGlide

  • Tondeuse de précision SmartClick

V-Track Precision PRO, pour notre meilleur rasage sur une barbe de 3 jours

V-Track Precision PRO, pour notre meilleur rasage sur une barbe de 3 jours

Obtenez un rasage parfait. Les lames V-Track Precision PRO positionnent les poils de votre barbe de 3 jours idéalement pour une coupe optimale, quelle que soit leur longueur, et même s'ils sont couchés. Elles coupent 30 % plus près en moins de passages, pour une peau préservée.

Les 72 lames rotatives attrapent les poils et les coupent quel que soit leur angle

Les 72 lames rotatives attrapent les poils et les coupent quel que soit leur angle

72 lames auto-affûtées. 151 000 mouvements par minute. Suppression totale des poils, quel que soit leur sens de pousse.

Anneaux SkinGlide avec revêtement anti-frottements pour une glisse parfaite

Anneaux SkinGlide avec revêtement anti-frottements pour une glisse parfaite

Les anneaux anti-frottements recouverts de micro-billes SkinGlide rendent le rasage plus agréable. Des milliers de petites billes réduisent les frottements et la résistance entre le rasoir et la peau. Ainsi, le rasoir glisse en douceur sur la peau pour éviter les irritations.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image AWARD-3620673
  • Award image AWARD-3620462
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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 6

35

Avis

85%

recommandent ce produit

2

10/06/2019

Deutschland

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Star Wars Shaver

Rasieren einfach gemacht! Super handling, starker power!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

13/05/2018

Deutschland

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Star Wars Nr.1

Angenehmes Handling, super Hautfreundlich und super Rasur. Nach gut 2 Minuten ist das rasieren erledigt. Wunderbar zu reinigen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

Oui, je recommande ce produit

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13/05/2018

Deutschland

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Acheteur vérifié

Star Wars Nr.1

Angenehmes Handling, super Hautfreundlich und super Rasur. Nach gut 2 Minuten ist das rasieren erledigt. Wunderbar zu reinigen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. Rase 30 % plus près et en moins de passages que le modèle Philips précédent