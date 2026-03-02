Termes recherchés

FR
DE
0

Panier

Votre panier ne contient aucun élément.

    • Profitez d'un son exceptionnel Profitez d'un son exceptionnel Profitez d'un son exceptionnel

      Casque supra-aural

      TAH4500WT/00

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Profitez d'un son exceptionnel

      Vous cherchez un casque à réduction de bruit ultra-confortable pour une utilisation quotidienne ? Nous avons ce qu'il vous faut. Ce casque produit un son riche avec des basses profondes, même à faible volume. Les coussinets de coque remplaçables et la batterie offrent un maximum de confort et des performances optimales pour les prochaines années.

      Voir tous les avantages

      Disponible à partir:

      Casque supra-aural

      Produits similaires

      Afficher tous les Casque à réduction de bruit

      Coffret exclusif Philips Créez un lot pour recevoir gratuitement 1 article

      Tous vos besoins satisfaits en un seul achat

      Prix du lot

      Sauter cette étape

      Sélectionnez l'un des éléments suivants : Sélectionnez l'un des produits suivants :

      Ajouter des accessoires

      Ce produit
      Casque supra-aural
      - {discount-value}

      Casque supra-aural

      total

      recurring payment

      Profitez d'un son exceptionnel

      • Un son naturel, des basses dynamiques
      • Confort du système supra-aural
      • Réduction du bruit
      • Jusqu'à 70 h d'autonomie

      Un excellent son, même à volume réduit, grâce à Dynamic Bass

      Les haut-parleurs personnalisés de 32 mm et Dynamic Bass s'associent pour vous offrir un son exceptionnel avec des basses riches et profondes, même à faible volume. Pour regarder un film ou pour une session de gaming, vous pouvez activer un mode de faible latence dans notre application dédiée.

      Confort avec composants remplaçables pour des années d'utilisation

      Les coques souples en cuir synthétique et l'arceau réglable et flexible vous offrent un confort optimal. Pour une étanchéité acoustique et un confort incomparables, les coussinets en mousse à mémoire de forme peuvent être remplacés en cas d'usure. De même, il est possible de remplacer la batterie lithium-ion du casque lorsqu'elle est en fin de vie.

      Rien que la musique : réduction active du bruit

      La réduction active du bruit atténue les bruits extérieurs pour vous permettre de profiter pleinement de votre musique, de vos podcasts et de vos appels. Vous pouvez la laisser en mode automatique ou utiliser l'application Philips Headphones pour régler les niveaux vous-même.

      Connectivité multipoint Bluetooth® stable et appairage facile

      La compatibilité avec les derniers appareils Bluetooth® 6.0 vous offre un streaming fluide sans baisse de son gênante et vous permet de vous connecter à deux appareils simultanément. Android Fast Pair et Microsoft Swift Pair sont également pris en charge.

      Jusqu'à 70 heures d'autonomie (50 avec la réduction de bruit active)

      Lorsque la réduction du bruit est désactivée, une charge complète vous offre 70 heures d'autonomie, et 50 heures avec la réduction du bruit. Une charge de 5 minutes vous offre 4 heures d'écoute supplémentaires.

      Des appels clairs pour vos interlocuteurs

      Votre voix sera perçue clairement pendant vos appels téléphoniques. Un micro dédié capte le son de votre voix tandis qu'un algorithme de réduction du bruit atténue une partie du bruit de fond autour de vous.

      Application Philips Headphones. Personnalisez votre expérience.

      Vous avez l'impression que votre musique manque de relief ? Notre application dédiée intègre un égaliseur, une solution intuitive qui vous permet de régler le son et de parcourir différents paramètres d'égalisation en un seul geste. Vous pouvez également utiliser l'application pour régler la réduction du bruit, activer Dynamic Bass, gérer les appareils connectés, mettre à jour le micrologiciel, et plus encore.

      La signature sonore chaleureuse et naturelle de Philips

      Les haut-parleurs personnalisés de ce casque sont réglés sur la signature sonore Philips qui vous offre un son chaleureux et naturel avec des basses profondes. Quelle que soit votre musique du moment, vous allez l'adorer.

      Plastique recyclé certifié GRS. Emballage responsable.

      Nos produits se composent de plastiques recyclés post-consommation et nos emballages sont fabriqués à partir de carton recyclé certifié FSC avec des notices imprimées sur du papier recyclé.

      Spécificités Techniques

      • Niveau sonore

        Système acoustique
        Fermé
        Réponse en fréquences
        20 - 20 000 Hz
        Impédance
        32 ohms
        Puissance d'entrée maximale
        10 mW
        Sensibilité
        113 dB (1 kHz, 1 mW)
        Diamètre du haut-parleur
        32  millimètre
        Type de haut-parleur
        Dynamique

      • Connectivité

        Version Bluetooth®
        6,0
        Profils Bluetooth®
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Portée maximale
        Jusqu'à 10  m
        Connexion multipoint
        Oui
        Codec pris en charge
        SBC

      • Carton externe

        Longueur
        21.70  cm
        Nombre de produits emballés
        3
        Largeur
        18.50  cm
        Poids brut
        1.32  kg
        Hauteur
        25.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17757 1
        Poids net
        0.50  kg
        Poids à vide
        0.82  kg

      • Pratique

        Réglage du volume
        Oui
        Prise en charge de l'application Philips Headphones
        Oui
        Google Fast Pair
        Oui
        Mises à jour du micrologiciel possibles
        Oui
        Type de commande
        Bouton
        Microsoft Swift Pair
        Oui

      • Alimentation

        Nombre de piles
        1 pièces
        Temps de charge
        2  heure(s)
        Autonomie en lecture (réduction de bruit active activée)
        50  heure(s)
        Autonomie en lecture (réduction de bruit active désactivée)
        70  heure(s)
        Temps de charge rapide
        5 mins for 4 hrs
        Poids de la batterie (total)
        9.52  g
        Capacité de la batterie (casque)
        500  mAh
        Type de batterie (casque)
        Lithium-polymère (intégrée)

      • Dimensions du produit emballé

        Hauteur
        24.5  cm
        Type d'emballage
        Carton
        Type d'installation en rayon
        Suspension
        Largeur
        19.85  cm
        Profondeur
        5.5  cm
        Nombre de produits inclus
        1
        EAN
        48 95229 17757 4
        Poids brut
        0.332  kg
        Poids net
        0.168  kg
        Poids à vide
        0.164  kg

      • Dimensions du produit

        Hauteur
        17.84  cm
        Largeur
        15.84  cm
        Profondeur
        7.37  cm
        Poids
        0.156  kg

      • Accessoires

        Guide de démarrage rapide
        Oui

      • Design

        Couleur
        Blanc
        Style de port
        Arceau
        Conception pliable
        Plat / vers l'intérieur
        Matériau de couplage auriculaire
        Cuir synthétique
        Ajustement auriculaire
        Supra-aural
        Type de coque
        Arrière fermé

      • Télécommunication

        Micro pour les appels
        1 mic

      • UPC

        UPC
        8 40063 20802 5

      • Fonctionnalités ANC

        Technologie ANC
        FB
        Micro pour ANC
        3 micros
        ANC (réduction de bruit active)
        Oui

      • Assistant vocal

        Compatible assistant vocal
        • Siri d'Apple
        • Assistant Google
        Activation de l'assistant vocal
        Pression sur le bouton multifonction
        Prise en charge d'assistant vocal
        Oui

      • Développement durable

        Coque en plastique
        contient 71 % de polycarbonate recyclé post-consommation certifié GRS TE-00132492

      Badge-D2C

      Rechercher de l'assistance pour ce produit

      Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

      Produits suggérés

      Produits récemment consultés

      Notation globale

      Soyez le premier à donner votre avis sur cet article

      Warranty icon

      Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.

      Consultez notre politique de garantie
      Refurbishment icon

      Nous donnons une seconde vie aux produits grâce aux éditions reconditionnées.*

      Découvrez nos produits mieux que neufs.
      Parts and accessories

      Nous vous aidons à remplacer les pièces, et non le produit entier*

      Achetez des pièces et accessoires
      Sustainability icon

      Nous assumons la responsabilité de notre impact sur l'environnement

      En savoir plus sur nos objectifs de développement durable

      *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

      Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.