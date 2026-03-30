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TAT3000WT/00
Posez l'ambiance, le confort en plus
Profitez d'une liberté d'écoute totale avec ces écouteurs True Wireless qui offrent une sensation de légèreté, un meilleur maintien, ainsi qu'un son riche, chaleureux et détaillé. La réduction adaptative du bruit s'adapte à votre environnement, tandis que les modes Cafe et Lounge permettent de mettre votre musique en fond sonore.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Casques/écouteurs True Wireless
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Les embouts texturés SecureFit vous offrent un maintien léger et confortable, tout en coupant les sons extérieurs pour un son encore meilleur. Les fonctions Philips Spatial Audio incluent les modes Cafe et Lounge, qui permettent de mettre votre musique en fond sonore : idéal pour vous concentrer sur une tâche tout en écoutant vos morceaux préférés.
La réduction adaptative du bruit réagit rapidement à votre environnement pour supprimer les bruits extérieurs, y compris le vent, en temps réel. Si vous voulez entendre ce qui se passe autour de vous, le mode « Aware » permet de réintégrer les sons extérieurs. L'option « Quick Awareness » améliore les voix pour vous permettre de converser sans retirer votre casque.
Le Bluetooth® 6.0 offre une connexion rapide et stable, et la prise en charge d'Auracast™ vous permet d'écouter des diffusions publiques lors de vos déplacements. Vous pouvez vous connecter à deux appareils Bluetooth® simultanément et gérer les appareils connectés via notre application. De plus, Microsoft Swift Pair facilite la vie des utilisateurs de Windows.
Ce casque est doté d'un système à six micros, dont trois avec un algorithme de réduction du bruit basé sur l'IA, pour des appels d'une clarté exceptionnelle. Même dans un café très fréquenté, votre interlocuteur entendra distinctement votre voix, sans être dérangé par votre environnement.
Les intempéries ne sont plus un problème : grâce à leur indice de protection IPX4, ces écouteurs sont résistants aux éclaboussures, donc ils peuvent tolérer un peu de pluie ! Vous souhaitez les porter lors d'une journée particulièrement chaude ? Ils sont également résistants à la transpiration.
Lorsque la réduction de bruit est désactivée, vous bénéficiez d'une autonomie de 12 heures avec une charge complète et de 36 heures supplémentaires avec le boîtier de charge compact (lorsque la réduction de bruit est activée, vous bénéficiez de 8 heures et de 24 heures supplémentaires avec le boîtier). S'il vous faut plus d'énergie, chargez les écouteurs pendant 10 minutes pour obtenir 2 heures supplémentaires. Le boîtier lui-même peut être rechargé via USB-C.
Vous avez l'impression que votre musique manque de relief ? Notre application dédiée intègre un égaliseur, une solution intuitive qui vous permet de régler le son et de parcourir différents paramètres d'égalisation en un seul geste. Vous pouvez également utiliser l'application pour activer Dynamic Bass, gérer les appareils connectés, mettre à jour le micrologiciel, et plus encore.
Les haut-parleurs personnalisés de ce casque sont réglés sur la signature sonore Philips qui vous offre un son chaleureux et naturel avec des basses profondes. Quelle que soit votre musique du moment, vous allez l'adorer.
Nos produits se composent de plastiques recyclés post-consommation et nos emballages sont fabriqués à partir de carton recyclé certifié FSC avec des notices imprimées sur du papier recyclé.
Niveau sonore
Connectivité
Carton externe
Pratique
Carton interne
Alimentation
Dimensions du produit emballé
Accessoires
Design
Télécommunication
Dimensions
UPC
Fonctionnalités ANC
Assistant vocal
Développement durable
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