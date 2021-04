L'écran Philips B-line offre une connectivité au niveau de l'entreprise. Il est certifié Crestron Connected® et est compatible avec les systèmes Extron et Neets. Cela permet la planification des contenus, la gestion des paramètres et l'activation ou la désactivation de chaque écran à partir d'un emplacement central. Mieux encore, il permet également le partage filaire et sans fil de contenus de façon rapide, fiable et sécurisée à partir d'appareils Apple, Windows, Android et Linux.