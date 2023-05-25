Suchbegriffe

0

Einkaufswagen

Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.

    Avent Schnuller ultra air
    Bewertungen

    Avent Schnuller ultra air

    Lässt die Haut deines Babys atmen

    Unverbindliche Preisempfehlung

    Dieses Produkt ist leider nicht mehr verfügbar
    Alle Modelle anzeigen
    Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke¹

    Entwickelt für Komfort, jetzt zu 80 % pflanzenbasier²

    Die beste Fürsorge für dein Baby und seine Umwelt

    Die beste Fürsorge für dein Baby und seine Umwelt

    Unser ultra Sortiment enthält keine Kunststoffe auf Basis fossiler Energieträger. Die Sterilisations- und Transportetuis werden jetzt zu 80 % aus pflanzenbasierten² Materialien hergestellt. Für optimale Sicherheit und Hygiene bestehen die Sauger immer aus lebensmitteltauglichem Silikon.

    Komfortables Beruhigen mit extragroßen Luftlöchern

    Wir haben Eltern gefragt, ob die Philips Avent ultra air Schnuller für ihr Baby angenehm sind. 9 von 10 bejahten dies und würden sie anderen Eltern und Betreuungspersonen empfehlen³. Beruhigender Komfort, egal wer sich um das Baby kümmert.

    Standard-Produktfoto Alternatives Produktfoto Alternatives Produktfoto

    Kindgerechte Materialien

    80 % pflanzenbasierte² Materialien

    Unser ultra Sortiment enthält keine Kunststoffe auf Basis fossiler Energieträger. Die Schnuller und Sterilisations- und Transportetuis werden jetzt zu 80 % aus pflanzenbasierten² Materialien hergestellt.

    FSC-zertifiziert

    Verpackung aus Papier

    Die Verpackung unserer ultra Schnuller besteht aus Papier, das zu 100 % aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt. Es kann überall recycelt werden, wo es Recyclinganlagen gibt.

    Neue Produktreihen

    Bezaubernde Designs für jede Familie

    Unsere ultra Schnuller sind in einer Vielzahl moderner Farben und Designs erhältlich. Von hell und charakteristisch bis hin zu natürlich oder pastellfarben – passend zu jeder Stimmung.

    Benutzerhandbuch Produktblatt

    Unsere Schnuller werden jetzt für ihr hochwertiges Design anerkannt

    Entdecke alle Auszeichnungen, die wir für unsere Schnuller erhalten haben

    View all
    View all
    Bild einer Funktion

    Extragroße Luftlöcher lassen die Haut deines Babys atmen

    Löcher im Saugerschild lassen Luft an die Haut deines Babys, sodass sie trocken bleibt. Dieser ultimative Tragekomfort hilft deinem Baby sich zu beruhigen.

    Bild einer Funktion

    Kiefergerecht geformter Sauger speziell für eine natürliche orale Entwicklung

    Unsere kiefergerecht geformten Sauger sind speziell aus weichem Silikon konzipiert, um die natürlichen Bewegungen der Mundmuskeln zu unterstützen und so das Risiko einer Zahnfehlstellung (Malokklusion) zu reduzieren. Der enge Hals des Saugers soll den Druck zwischen Zunge und Gaumen verringern. Philips Avent ultra Schnuller wurden von der Oral Health Foundation unabhängig akkreditiert. Sie bestehen zu 100 % aus lebensmittelechtem Silikon, sind haltbarer und langlebiger als Gummisauger (Latex) und frei von BPA, BPS, Phthalat, PVC und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen.

    Bild einer Funktion

    Von Babys geliebt, Saugerakzeptanz von 98 %***

    Unsere strukturierten Silikonsauger imitieren das Gefühl der mütterlichen Brust. Als wir Eltern fragten, wie ihre Kleinen darauf reagieren, gaben durchschnittlich 98 % an, dass ihre Babys die Philips Avent ultra Schnuller akzeptieren.

    Bild einer Funktion

    Umweltverträglicher dank Materialien, die 80 % pflanzenbasiert* sind

    Die beste Fürsorge für dein Baby und unsere Umwelt. Das gesamte Philips Avent ultra Sortiment umfasst Schnuller und Sterilisationsbehälter, die zu 80 % aus pflanzenbasierten Materialien bestehen.

    Bild einer Funktion

    Sterilisations- und Transportetui für schnelle und einfache Hygiene

    Das Transportetui dient auch als Mikrowellen-Sterilisator, sodass die Schnuller immer einsatzbereit sind, wenn du sie benötigst. Gib einfach etwas Wasser hinzu und lege sie für 3 Minuten in die Mikrowelle. Das ermöglicht eine einfache Sterilisierung mit bis zu 50 % weniger CO2-Emissionen.***

    Von Dritten anerkannt

    Mutter liest ihrem Baby aus einem Buch vor

    Für die Zahnentwicklung deines Babys

    Philips Avent ultra Schnuller, Soothies Round und Heart wurden von der Oral Health Foundation unabhängig akkreditiert. Der flexible Sauger unterstützt die natürliche Bewegung der Zunge und reduziert den Druck auf den sich entwickelnden Gaumen und die Zähne.

    Erneuerbares Material aus verantwortungsbewusster Herkunft

    Erneuerbares Material aus verantwortungsbewusster Herkunft

    Du kannst dich für jeden ultra Schnuller entscheiden und darauf vertrauen, dass seine zu 80 % pflanzenbasierten² Materialien über eine internationale Nachhaltigkeits- und Kohlenstoffzertifizierung verfügen. Dies ist ein Gütesiegel, das bestätigt, dass unsere nachwachsenden Rohstoffe tatsächlich weniger Auswirkungen auf die Umwelt haben.

    video banner

    Philips Avent ultra air Schnuller

    Beruhigend und atmungsaktiv mit großen Luftlöchern

    Unsere ultra air Schnuller sind so konzipiert, dass die Haut deines Babys atmen kann. Sie bestehen nun zu 80 % aus pflanzenbasierten² Materialien und sind somit besser für dein Baby und die Umwelt.

    Ultraschall-Scans

    Die weltweit führende App für Schwangere

    Werde Teil der weltweit führenden App für Schwangere

    Entdecke weltweit führende Schwangerschafts-App, mit der du wöchentlich kostenlose Informationen zur Schwangerschaft, Expertenratschläge, tägliche Artikel, Gesundheitstipps und interaktive 3D-Modelle erhältst.

    Kostenlos herunterladen

    Leitfaden für Eltern

    Wähle deinen ultra air Schnuller aus

    Vergleichen

    Bewertungen

    Auszeichnungen

    Good Design Award

    Good Design Award

    Unsere ultra Schnuller wurden 2025 bei den Green GOOD DESIGN Awards⁴ ausgezeichnet, die bedeutende Beispiele für nachhaltiges Design anerkennen.

    Hilfe und Tipps von Experten

    Warum sind Avent Sauger und Schnuller aus Silikon und nicht aus Latex?

    Wie entferne ich Wasser aus einem Philips Avent Schnuller?

    Was sind die Unterschiede zwischen den Philips Avent Schnullern?

    Wie sterilisiere ich meinen Philips Avent Schnuller?

    Wie überprüfe ich die Sicherheit meines Philips Avent Schnullers

    Wie lange kann ich einen Philips Avent Schnuller verwenden?

    Sind die Philips Avent Schnuller orthodontisch sicher?

    Ist mein Philips Avent Produkt BPA- und BPS-frei?

    Können verfärbte Philips Avent Produktteile bedenkenlos verwendet werden?

    Kundendienst und Support

    Hilfe zu Ihrem Produkt erhalten; Handbücher finden; die besten Tipps und Tricks erfahren; Probleme beheben

    CustomerSupport

    Support-Homepage

    Alle Support-Themen und mehr finden

    MagnifyingGlass

    Produkt suchen

    Nach der Modellnummer suchen und produktspezifische Informationen finden

    Clippin

    Ersatzteile und Zubehör kaufen

    Ihre Produktteile und Zubehör finden

    Mehr für dich und dein Baby

    Vergleichen
    Schnuller
    Schnuller

    Haftungsausschluss

    ¹ Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
    ² Hartplastikteile, ausgenommen Silikonsauger (Massenbilanzansatz).
    ³ Basierend auf den Ergebnissen des US-Verbrauchertests (2023, n = 201).
    Ausgezeichnet vom The Chicago Athenaeum: Museum für Architektur und Design.
    * Hartplastikteile, ausgenommen Silikonsauger (Massenbilanzansatz)
    **  Basierend auf den Ergebnissen des US-Verbrauchertests (2023, n = 201).
    *** Ein US-Verbrauchertest aus dem Jahr 2023 bestätigt, dass der strukturierte Philips Avent Sauger unserer ultra Schnuller eine Akzeptanz von 98 % aufweist (n=201).
    **** Im Vergleich zu herkömmlichen Sterilisationsmethoden (Abkochen) für Schnuller.
    ***** Aus hygienischen Gründen sollten die Schnuller nach vierwöchigem Gebrauch ausgetauscht werden.

    Exklusive Angebote, nur für Sie

     
    Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden dich an und genießen Sie:

    CHF 10 Rabatt auf Ihren ersten Einkauf.

     Frühzeitiger Zugang zum Verkauf.

    Tipps für einen gesunden Lebensstil.

    *
    Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!
    Was bedeutet das?
    * Klicken Sie hier, um die Gutscheinbedingungen zu lesen
    Warranty icon

    Wir garantieren langanhaltende Zufriedenheit durch erstklassige Qualität

    Unsere Garantiebedingungen ansehen
    Refurbishment icon

    Wir geben Produkten ein zweites Leben mit Refurbishment *

    Besser-als-neu-Editionen kaufen
    Parts and accessories

    Wir helfen dir, einzelne Teile statt ganze Produkte zu ersetzen*

    Ersatzteile und Zubehör kaufen
    Sustainability icon

    Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln

    Unsere Nachhaltigkeitsziele lesen

    * Gilt nur für Körperpflege-, Mutter-Kind- und Haushaltsprodukte

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle Rechte vorbehalten.

    Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.