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Alle Serien

  • Der leistungsstärkste Philips Staubsauger mit Beutel
  • Der leistungsstärkste Philips Staubsauger mit Beutel
  • Der leistungsstärkste Philips Staubsauger mit Beutel
  • Der leistungsstärkste Philips Staubsauger mit Beutel
  • Der leistungsstärkste Philips Staubsauger mit Beutel
  • Der leistungsstärkste Philips Staubsauger mit Beutel
  • Der leistungsstärkste Philips Staubsauger mit Beutel
  • Der leistungsstärkste Philips Staubsauger mit Beutel
  • Der leistungsstärkste Philips Staubsauger mit Beutel
  • Der leistungsstärkste Philips Staubsauger mit Beutel
  • Der leistungsstärkste Philips Staubsauger mit Beutel
  • Der leistungsstärkste Philips Staubsauger mit Beutel
  • Der leistungsstärkste Philips Staubsauger mit Beutel
  • Der leistungsstärkste Philips Staubsauger mit Beutel

Performer ActiveStaubsauger mit Beutel

FC8575/09

5
| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Der leistungsstärkste Philips Staubsauger mit Beutel
Der Philips Performer Staubsauger liefert eine hervorragende Reinigungsleistung bei niedrigem Stromverbrauch. Sorge in deinem Zuhause für saubere und gesunde Luft mit unserem Allergiefilter, der mindestens 99,9 % aller schädlichen Partikel erfasst.
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Entfernt > 99,9 %* des Staubs bei 50 % längerer Beutelnutzung**

Der leistungsstärkste Philips Staubsauger mit Beutel

  • 99,9 % Staubaufnahme

  • 900 W

  • 4 Liter

Revolutionäre AirflowMax Technologie für starke Saugleistung

Revolutionäre AirflowMax Technologie für starke Saugleistung

Die speziell entwickelte Staubkammer maximiert die Kapazität und den Luftstrom mit einem nicht verstopfenden Staubbeutel, der eine starke Saugleistung ermöglicht, bis der Staubbeutel voll ist.

900-W-Motor für hohe Saugleistung

900-W-Motor für hohe Saugleistung

Der hocheffiziente 900-W-Motor liefert eine hohe Saugleistung für gründliche Reinigungsergebnisse.

99,9 % Staubaufnahme* für gründliche Reinigungsergebnisse

99,9 % Staubaufnahme* für gründliche Reinigungsergebnisse

Die TriActive+ Düse und die hohe Saugleistung sorgen dafür, dass 99,9 % der Feinstaubpartikel* aufgenommen werden.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

5.0

von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
3
2
1

05/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Δυνατή σκούπα!

Δυνατή σκούπα σε μέγεθος πολύ εύκολης αποθήκευσης και μεγάλη χωρητικότητα σακούλας. Τα εξαρτήματα που έχει είναι πολύ εξυπηρετικά καθώς σκουπίζει την σκόνη και από δύσκολα σημεία (όπως πληκτρολόγιο υπολογιστή , διάδρομοι στις μπαλκονόπορτες, κ.λ.π). Χαμηλό επίπεδο θορύβου και έχει επιλογή ανάλογα με τι επιφάνειες θέλεις να σκουπίσεις (χαλιά, δάπεδο, κ.λ.π)

Vorteile

Εύκολη αποθήκευση , watt, αντιαλλεργική λειτουργία, αυτόματη περιτύλιξη καλωδίου

Nachteile

Δεν έχει εξάρτημα για κατοικίδια

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Performer Active FC8575/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Performer Active FC8575/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα verfasst

26/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Υπέροχη και λειτουργική

Από τις πιο καλές επιλογές σκούπας με αρκετά extra αξεσουάρ σκούπας και με επιλογή αγοράς επιπλέον αξεσουάρ βουρτσάκια για πιο λεπτομέρεια στο καθάρισμα.

Vorteile

Καλό σχεδιασμό

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Performer Active FC8595/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Performer Active FC8595/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. 99,9 % Staubaufnahme auf Hartböden mit Fugen (IEC 62885-2). Die Filterleistung wird gemäß DIN EN 60312:2008-11 geprüft.

  2. Berechnet mit Staubbeutelaustausch bei 80 % Saugkraftverlust im Vergleich zu klassischen Papierbeuteln FC8019/01; gemessen intern an einem Philips FC895x/09.