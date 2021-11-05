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99,9 % Staubaufnahme
900 W
4 Liter
Die speziell entwickelte Staubkammer maximiert die Kapazität und den Luftstrom mit einem nicht verstopfenden Staubbeutel, der eine starke Saugleistung ermöglicht, bis der Staubbeutel voll ist.
Der hocheffiziente 900-W-Motor liefert eine hohe Saugleistung für gründliche Reinigungsergebnisse.
Die TriActive+ Düse und die hohe Saugleistung sorgen dafür, dass 99,9 % der Feinstaubpartikel* aufgenommen werden.
Auszeichnungen
5.0
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Elleana
05/11/2021
Ελλάδα
Teil der Aktion
Δυνατή σκούπα!
Δυνατή σκούπα σε μέγεθος πολύ εύκολης αποθήκευσης και μεγάλη χωρητικότητα σακούλας. Τα εξαρτήματα που έχει είναι πολύ εξυπηρετικά καθώς σκουπίζει την σκόνη και από δύσκολα σημεία (όπως πληκτρολόγιο υπολογιστή , διάδρομοι στις μπαλκονόπορτες, κ.λ.π). Χαμηλό επίπεδο θορύβου και έχει επιλογή ανάλογα με τι επιφάνειες θέλεις να σκουπίσεις (χαλιά, δάπεδο, κ.λ.π)
Vorteile
Εύκολη αποθήκευση , watt, αντιαλλεργική λειτουργία, αυτόματη περιτύλιξη καλωδίου
Nachteile
Δεν έχει εξάρτημα για κατοικίδια
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Performer Active FC8575/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Performer Active FC8575/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα verfasst
Louiza2
26/10/2021
Ελλάδα
Teil der Aktion
Υπέροχη και λειτουργική
Από τις πιο καλές επιλογές σκούπας με αρκετά extra αξεσουάρ σκούπας και με επιλογή αγοράς επιπλέον αξεσουάρ βουρτσάκια για πιο λεπτομέρεια στο καθάρισμα.
Vorteile
Καλό σχεδιασμό
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Performer Active FC8595/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Performer Active FC8595/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα verfasst
99,9 % Staubaufnahme auf Hartböden mit Fugen (IEC 62885-2). Die Filterleistung wird gemäß DIN EN 60312:2008-11 geprüft.
Berechnet mit Staubbeutelaustausch bei 80 % Saugkraftverlust im Vergleich zu klassischen Papierbeuteln FC8019/01; gemessen intern an einem Philips FC895x/09.