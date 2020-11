TriActiveZ-Düse entfernt Staub und Krümel in einem Arbeitsschritt

Die TriActiveZ-Düse entfernt dank ihrer besonderen Eigenschaften Staub und Krümel in einem Durchgang: (1) Das einzigartige Z-förmige Design leitet größere Krümel und feinen Staub in den Saugkanal, ohne dass die Düse angehoben werden muss. (2) Die seitlichen Luftkanäle sorgen für eine perfekte Reinigung an Sockeln. (3) Das bürstenlose Design sorgt dafür, dass die Düse immer frei von Flusen und Haaren ist.