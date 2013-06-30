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Eingestellt
FC9184/01
Höchste Saugleistung, auch wenn sich der Beutel füllt*
Mit seinem leistungsstarken 2.100 W Motor und der speziell entwickelten Staubkammer, behält der Philips PerformerPro Staubsauger einen hohen Luftstrom bei und sorgt so für tolle Reinigungsergebnisse. Er bietet höchste Saugleistung, auch wenn sich der Beutel füllt.*
2.100 W
HEPA-12-Filter
5 l
2100 W Motor erzeugt max. 475W Saugleistung für hervorragende Reinigungsergebnisse.
Die TriActive-Düse führt drei Reinigungsschritte in einem Arbeitsgang aus: 1) Sie raut mit der speziell entworfenen Unterseite den Teppich schonend auf, um tiefliegenden Staub aufzunehmen. 2) Sie nimmt große Teile über ihre größere Öffnung an der Vorderseite auf. 3) Sie nimmt Staub und Schmutz längsseits von Möbeln und Wänden über ihre zwei Luftkanäle auf der rechten und linken Seite auf.
Dieser Spezial-Abluftfilter erfasst 99,5 % Staub, bevor die Abluft wieder zurück in den Raum geblasen wird – für eine saubere, staubfreie Umgebung.
3.9
von 5
38
Bewertungen
haarig
30/06/2013
Suisse
Bin restlos zufrieden
Ich brauche diesen Staubsauger von Philips für meinen Coiffeursalon und bin damit restlos zufrieden. Die Saugkraft ist genau wie sie sein sollte.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerformerPro FC9184/11 Staubsauger mit Beutel verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerformerPro FC9184/11 Staubsauger mit Beutel verfasst
Regina
02/08/2013
Österreich
Staubsauger
Dieser Staubsauger schaut gut aus, funktioniert einwandfrei und die neue Bodenbürste hat eine benutzerfreundliche Bedienung und ist für alle Bodenarten geeignet
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerformerPro FC9184/01 Staubsauger mit Beutel verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerformerPro FC9184/01 Staubsauger mit Beutel verfasst
Sasa007
28/07/2013
Österreich
Solider Staubsauger
Überzeugt durch seine Saugleistung (stufenlos regelbar), solide verarbeitet, langes Kabel.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerformerPro FC9184/01 Staubsauger mit Beutel verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerformerPro FC9184/01 Staubsauger mit Beutel verfasst
Saugleistung geprüft gemäß internationalem Standard IEC 60312-1, von externem Testinstitut SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer LifeStyle B.V., August 2012) geprüft