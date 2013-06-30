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Eingestellt

PerformerProStaubsauger mit Beutel

FC9184/01

3.9

| (38) Bewertungen

Höchste Saugleistung, auch wenn sich der Beutel füllt*

Mit seinem leistungsstarken 2.100 W Motor und der speziell entwickelten Staubkammer, behält der Philips PerformerPro Staubsauger einen hohen Luftstrom bei und sorgt so für tolle Reinigungsergebnisse. Er bietet höchste Saugleistung, auch wenn sich der Beutel füllt.*

Alle Vorteile anzeigen

mit 2.100-W-Motor und 5 l Staubaufnahmekapazität

Höchste Saugleistung, auch wenn sich der Beutel füllt*

  • 2.100 W

  • HEPA-12-Filter

  • 5 l

2100 Watt Motor erzeugt max. 475W Saugleistung

2100 Watt Motor erzeugt max. 475W Saugleistung

2100 W Motor erzeugt max. 475W Saugleistung für hervorragende Reinigungsergebnisse.

Neue 3-in-1-TriActive-Düse nimmt groben und feinen Staub auf

Neue 3-in-1-TriActive-Düse nimmt groben und feinen Staub auf

Die TriActive-Düse führt drei Reinigungsschritte in einem Arbeitsgang aus: 1) Sie raut mit der speziell entworfenen Unterseite den Teppich schonend auf, um tiefliegenden Staub aufzunehmen. 2) Sie nimmt große Teile über ihre größere Öffnung an der Vorderseite auf. 3) Sie nimmt Staub und Schmutz längsseits von Möbeln und Wänden über ihre zwei Luftkanäle auf der rechten und linken Seite auf.

EPA-12-Filter mit 99,5 % Staubfilterung

EPA-12-Filter mit 99,5 % Staubfilterung

Dieser Spezial-Abluftfilter erfasst 99,5 % Staub, bevor die Abluft wieder zurück in den Raum geblasen wird – für eine saubere, staubfreie Umgebung.

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3.9

von 5

38

Bewertungen

30/06/2013

Suisse

Suisse

Bin restlos zufrieden

Ich brauche diesen Staubsauger von Philips für meinen Coiffeursalon und bin damit restlos zufrieden. Die Saugkraft ist genau wie sie sein sollte.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerformerPro FC9184/11 Staubsauger mit Beutel verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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02/08/2013

Österreich

Österreich

Staubsauger

Dieser Staubsauger schaut gut aus, funktioniert einwandfrei und die neue Bodenbürste hat eine benutzerfreundliche Bedienung und ist für alle Bodenarten geeignet

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerformerPro FC9184/01 Staubsauger mit Beutel verfasst

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28/07/2013

Österreich

Österreich

Solider Staubsauger

Überzeugt durch seine Saugleistung (stufenlos regelbar), solide verarbeitet, langes Kabel.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PerformerPro FC9184/01 Staubsauger mit Beutel verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Saugleistung geprüft gemäß internationalem Standard IEC 60312-1, von externem Testinstitut SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer LifeStyle B.V., August 2012) geprüft