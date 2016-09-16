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Eingestellt
Mittel (21 mm)
2 Stück
Philips Avent Brusthütchen sind lediglich zur Anwendung bei wunden oder aufgesprungenen Brustwarzen gedacht und sollten nur auf Rat Ihres Arztes, Ihrer Hebamme oder Stillberaterin hin angewendet werden.
Ihr Baby kann leicht durch die Abschirmung angelegt werden und eine Abdichtung schaffen.
Die Philips Avent Brusthütchen sind aus hauchdünnem, geruch- und geschmacklosem Silikon hergestellt.
4.7
von 5
6
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Gabyarg
16/09/2016
España
Verifizierter Käufer
Este producto me ayudo mucho!
Lo adquirió mi pareja, la mañana siguiente del nacimiento de mi bebe. Mis pezones estaban bien, pero mi bebe no los agarraba correctamente, por consejo de la nurse compro los protectores. Me ayudaron tanto a que mi bebe se adaptara y se agarrara bien e incluso cuando se lastimaron un poco. Eran un alivio!
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clillo
19/10/2014
España
excelente producto
Un MUST para llevar en el bolso de la clinica, te permite aislar tus pezones de la ropa al comenzar la lactancia dejandolos siempre aireados y sin pelusas para la siguiente papa. Al no cubrirlos con telas se acostumbran mas rapido a la boca del bebe. Los he usado con mis 2 hijos totalmente probados y van en mi bolso para el parto de mi tercer retono.
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CeWe
02/10/2011
Nederland
Deze tepelbeschermers werken prima
Na 3 dagen proberen lukte het mijn dochter nog niet goed om 'aan te happen'. Het schijnt dat ik vlakke tepels heb. Van de kraamverzorgster kreeg ik een tepelhoedje, en mijn dochter begon meteen goed te drinken! Wat een opluchting! Na een week heb ik geprobeerd weer zonder hoedje te voeden, maar ik kreeg veel last van tepelkloven. Na twee week pijnlijke tepels (het is dus niet zo dat ik geen doorzetter ben) heb ik de tepelhoedjes toch weer uit de kast gepakt, en sinds die tijd had ik geen last meer van kloven. Uiteindelijk heb ik mijn dochter tot haar eerste verjaardag borstvoeding gegeven, en heb ik het gehele jaar de tepelhoedjes gebruikt. Mijn dochter dronk prima door de tepelhoedjes en ik heb nooit een reden gezien om te stoppen met het gebruik ervan. Ze lag toch dicht tegen me aan, en ik heb nooit gemerkt dat ze minder "kracht" had tijdens het drinken door de tepelbeschermer. Ook kon ze mijn borst goed leeg drinken en hoefde ik nooit na te kolven. Bij een tweede kindje zou ik dit product zeker weer gebruiken. Prima product, en mijns inziens geen enkele reden om dit niet te proberen als de borstvoeding niet goed lukt of pijnlijk is.
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Diese Bewertung wurde für SCF156/01 Tepelbeschermer verfasst
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Dieser Abschnitt enthält Meinungen von Verbrauchern zum Produkt. Philips distanziert sich von den Verbraucherinhalten dieses Abschnitts. Daher sind technische Informationen und/oder Hinweise zur Verwendung des darin enthaltenen Produkts keine offiziellen Informationen von Philips.