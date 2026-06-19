La nouvelle brosse 3 en 1 TriActive+ aspire les poussières fines et grosses

La brosse TriActive+ réalise 3 actions de nettoyage à la fois : 1) Elle écarte les fibres du tapis avec sa semelle spécialement conçue pour aspirer la poussière en profondeur. 2) Elle aspire les grosses particules grâce à sa grande ouverture à l'avant. 3) Elle balaie la poussière et les saletés le long des meubles et des murs avec ses deux brosses latérales.