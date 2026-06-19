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Arrêté
FC9532/09
1,7 l
La technologie PowerCyclone 4 maximise le flux d'air et les performances en séparant directement la poussière de l'air. Elle offre un nettoyage optimal grâce à ses étapes ultra-efficaces : 1) L'air s'introduit rapidement dans le PowerCyclone grâce à une arrivée d'air directe et fluide. 2) La conduite incurvée dirige l'air vers le haut et augmente sa vitesse dans la chambre cyclonique afin de séparer efficacement la poussière de l'air.
La brosse TriActive+ réalise 3 actions de nettoyage à la fois : 1) Elle écarte les fibres du tapis avec sa semelle spécialement conçue pour aspirer la poussière en profondeur. 2) Elle aspire les grosses particules grâce à sa grande ouverture à l'avant. 3) Elle balaie la poussière et les saletés le long des meubles et des murs avec ses deux brosses latérales.
Le bac à poussière a été soigneusement conçu pour que vous puissiez jeter son contenu sans créer un nuage de poussière. Sa forme exclusive et sa surface lisse permettent un vidage parfaitement maîtrisé.
Notation globale