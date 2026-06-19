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Arrêté
GC2045/26
Vapeur 35 g/min, effet pressing 120 g
Semelle en céramique
Anticalcaire
2 300 W
Jusqu'à 2 300 W de puissance pour un débit vapeur continu et élevé.
L'effet pressing 120 g de ce fer à repasser vous permet d'éliminer facilement les faux plis même les plus tenaces.
Le débit vapeur continu jusqu'à 35 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.
Récompenses
Notation globale