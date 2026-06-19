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Arrêté

EasySpeedFer vapeur

GC2045/26

1 récompense

Rapide, du début à la fin
Le fer EasySpeed Plus vous permet de repasser plus rapidement grâce aux éléments suivants : pointe Triple Précision, répartition uniforme de la chaleur sur l'ensemble de la semelle, débit vapeur continu, effet pressing et puissance élevée.
Voir tous les avantages

5 façons d'accélérer votre repassage

Rapide, du début à la fin

  • Vapeur 35 g/min, effet pressing 120 g

  • Semelle en céramique

  • Anticalcaire

  • 2 300 W

Jusqu'à 2 300 W de puissance pour un débit vapeur continu et élevé

Jusqu'à 2 300 W de puissance pour un débit vapeur continu et élevé

Jusqu'à 2 300 W de puissance pour un débit vapeur continu et élevé.

Effet pressing jusqu'à 120 g

Effet pressing jusqu'à 120 g

L'effet pressing 120 g de ce fer à repasser vous permet d'éliminer facilement les faux plis même les plus tenaces.

Débit vapeur continu jusqu'à 35 g/min

Débit vapeur continu jusqu'à 35 g/min

Le débit vapeur continu jusqu'à 35 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.

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