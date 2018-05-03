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Arrêté
Vapeur 40 g/min, effet pressing 140 g
Semelle SteamGlide
Anticalcaire
2 400 W
Puissant, le fer vapeur Azur Performer Plus 2 400 W chauffe rapidement, pour un repassage d'excellente qualité.
Le débit vapeur continu jusqu'à 40 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.
L'effet pressing jusqu'à 140 g vous permet d'éliminer rapidement les faux plis même les plus tenaces.
Récompenses
4.0
sur 6
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Avis
100%
recommandent ce produit
Sok66
03/05/2018
Ελλάδα
Πρόκειται για ένα εξαιρετικό σίδερο
Είναι ένα σίδερο απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες μου όπου κυρίως το χρησιμοποιώ για πουκάμισα. Εξαιρετικά αποτελεσματικό και ασφαλές στη χρήση. Έχω ακόμα μια επιφύλαξη με το σύστημα απομάκρυνσης αλάτων αλλά ελπίζω να λυθεί στο μέλλον. Προσωρινά χρησιμοποιώ αποσταγμένο νερό
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur Performer GC3803/30 Ατμοσίδερο
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