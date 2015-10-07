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  • Rasage simple et sûr
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Arrêté

SatinShave EssentialRasoir électrique 100 % étanche

HP6306/00

3.7

| (6) Avis

Rasage simple et sûr

Ce rasoir polyvalent permet de raser toutes les parties du corps rapidement, facilement et en toute tranquillité. Son secret : une petite tête de rasage qui assure une coupe rapide tout en protégeant la peau. Il garantit en outre une agréable sensation de douceur après chaque utilisation !

Voir tous les avantages

Rasage simple et sûr

  • pour les jambes

  • Rasoir à grille flottante

  • Fonctionne avec piles

100 % étanche, pour une utilisation dans le bain ou sous la douche

100 % étanche, pour une utilisation dans le bain ou sous la douche

Doux et agréable sous la douche ou dans le bain, avec une poignée antidérapante pour une utilisation parfaite sur une peau sèche ou humide.

Fonctionne avec piles

Fonctionne avec piles

Rasez-vous en toutes circonstances grâce à ce rasoir féminin sans fil.

Grille hypoallergénique

Grille hypoallergénique

La grille hypoallergénique permet d'éviter les irritations et rougeurs

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3.7

sur 6

6

Avis

3

07/10/2015

France

France

ce produit est facile à utiliser et de bonnes performance

c'est un produit de grande qualité et très efficace (surtout quand on est pressée).

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche

18/10/2011

France

France

tres bon produit

produit peu onereux de tres bonne qualite tres simple d'entretien le point faible il manque une petite house de rangement

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche

02/01/2014

España

España

rapida y eficaz

rápida y eficaz para cortar el vello de piernas y axilas, se adapta sin problemas

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

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