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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
HX3671/14
HX367BK
Disponible à partir
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
Technologie Sonique
Capteur de pression
QuadPacer et SmarTimer
Design ergonomique ultracompact
Les puissantes vibrations des brins propulsent les micro-bulles dans les espaces interdentaires et le long des gencives, pour une expérience rafraîchissante. Vous obtiendrez l'équivalent de deux mois de brossage manuel en seulement 2 minutes.** Les 31 000 mouvements par minute brossent vos dents en douceur, fragmentent la plaque dentaire puis la balayent, pour un nettoyage quotidien exceptionnel.
Il est cliniquement prouvé que la brosse à dents électrique Sonicare dotée de la technologie Sonicare avancée élimine la plaque dentaire jusqu’à 3 fois plus efficacement* qu’une brosse à dents manuelle. Elle élimine la plaque dentaire sur vos dents et le long des gencives, tout en protégeant celles-ci.
Le capteur de pression intégré détecte automatiquement la pression que vous appliquez, vous avertit et réduit automatiquement les vibrations de la brosse à dents pour protéger vos gencives. La brosse à dents émet des impulsions sonores pour vous rappeler de réduire la pression. 7 personnes sur 10 ont trouvé que cette fonction les aidait à mieux se brosser les dents.
4.2
sur 6
746
Avis
84%
recommandent ce produit
Angisye71
24/02/2023
Suisse
Acheteur vérifié
Efficace
Cette brosse a dent électronique est efficace, maniable, légère et elle signale les temps nécessaires aux zones dentaires et si on exerce une pression trop forte
Avantages
Maniable et efficace
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 3100 series HX3671/14 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 3100 series HX3671/14 Brosse à dents électrique
Choco20
05/01/2022
Suisse
Acheteur vérifié
Génial
Super produit, efficace, léger. Je n’utilise plus que cette brosse à dent.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 3100 series HX3675/13 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 3100 series HX3675/13 Brosse à dents électrique
Yann5656
30/06/2026
France
Acheteur vérifié
Au top
La meilleure des brosses à dents électrique Au top !
Cet avis a été rédigé pour 3100 series HX3675/15 2x Brosses à dents électriques - Noire/Rose
Date of Use 2026-05-27
Cet avis a été rédigé pour 3100 series HX3675/15 2x Brosses à dents électriques - Noire/Rose
Date of Use 2026-05-27
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
par rapport à une brosse à dents manuelle pour des dents et des gencives plus saines
Les résultats individuels sont sujets à variations
Données sur fichier
Sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode standard