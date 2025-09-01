Termes recherchés
HX3689/43
Éclaircit les dents en seulement 1 semaine.
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Enclenchez la tête de brosse W2 Optimal White pour éliminer les taches en surface et révéler un sourire plus blanc. Avec ses brins centraux d'élimination des taches densément implantés, il est cliniquement prouvé qu'elle éclaircit les dents en seulement une semaine.*
Le capteur de pression intégré détecte automatiquement la pression que vous appliquez, vous avertit et réduit automatiquement les vibrations de la brosse à dents pour protéger vos gencives. La brosse à dents émet des impulsions sonores pour vous rappeler de réduire la pression. 7 personnes sur 10 ont trouvé que cette fonction les aidait à mieux se brosser les dents.
La fonction SmarTimer de 2 minutes et la fonction QuadPacer de 30 secondes vous guident pour vous encourager à vous brosser les dents pendant la durée recommandée dans toutes les zones de votre bouche afin d'obtenir un nettoyage complet.
Choisissez entre 2 niveaux d’intensité pour un brossage plus confortable.
Les puissantes vibrations des brins propulsent les micro-bulles dans les espaces interdentaires et le long des gencives, pour une expérience rafraîchissante. Vous obtiendrez l'équivalent de deux mois de brossage manuel en seulement 2 minutes.** Les 31 000 mouvements par minute brossent vos dents en douceur, fragmentent la plaque dentaire puis la balayent, pour un nettoyage quotidien exceptionnel.
Toutes les têtes de brosse finissent par s'user avec le temps. C'est pourquoi il est conseillé de les surveiller afin de s'assurer qu'elles permettent un brossage optimal. Notre technologie BrushSync mémorise depuis combien de temps vous utilisez votre tête de brosse, et la pression que vous exercez. Un rappel de remplacement BrushSync™ sur le manche et un bref signal sonore vous indiquent qu'il est temps de la remplacer.
Grâce à une autonomie pouvant atteindre 14 jours, les charges sont moins fréquentes.
L'ambition de Philips est de réduire les déchets électroniques. L'un des moyens d'y parvenir est de réduire le nombre d'adaptateurs que nous mettons sur le marché. Ces produits sont livrés sans adaptateur secteur parce que nous nous sommes engagés à réduire les déchets électroniques.
