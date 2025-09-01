Pour toujours savoir quand remplacer vos têtes de brosse

Toutes les têtes de brosse finissent par s'user avec le temps. C'est pourquoi il est conseillé de les surveiller afin de s'assurer qu'elles permettent un brossage optimal. Notre technologie BrushSync mémorise depuis combien de temps vous utilisez votre tête de brosse, et la pression que vous exercez. Un rappel de remplacement BrushSync™ sur le manche et un bref signal sonore vous indiquent qu'il est temps de la remplacer.