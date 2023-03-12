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  • Tond, définit et rase les poils de toutes longueurs
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OneBlade

QP2520/20

4.3
| (4425) Avis | 90% recommandent ce produit

2 Récompenses

Tond, définit et rase les poils de toutes longueurs
Le Philips OneBlade est un nouveau rasoir hybride révolutionnaire qui peut tondre, raser et définir des lignes et des contours bien nets pour n'importe quelle longueur de poils. Dites adieu aux multiples outils et aux étapes compliquées. OneBlade peut tout faire.
Voir tous les avantages
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

La marque de soins personnels électriques la plus appréciée au monde1

Conçu pour raser les poils sans blesser la peau

Tond, définit et rase les poils de toutes longueurs

  • Tondre, définir et raser

  • Pour poils de toute longueur

  • 3 peignes pour la barbe encastrables

  • Rechargeable, peau sèche ou humide

Technologie unique OneBlade

Technologie unique OneBlade

Conçu pour la stylisation du visage et du corps, le Philips OneBlade taille, stylise et rase votre toutes les hauteurs de poils. Il permet un rasage simple et confortable grâce à son revêtement lisse et à ses bords arrondis. Et l'élément de coupe décrit 200 mouvements par seconde pour couper efficacement les poils les plus longs.

Entretien de la barbe

Entretien de la barbe

Taillez à la longueur de votre choix. Votre rasoir pour le visage Philips OneBlade est offert avec 3 peignes. Un palier de 1 mm pour une barbe de 5 heures, un palier de 3 mm pour une taille rapprochée et un palier de 5 mm pour une longue barbe.

Définissez les contours

Définissez les contours

Obtenez des lignes précises en quelques secondes grâce à la lame double sens permettant de voir chaque poil à couper.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image AWARD-961262
  • Award image AWARD-612378

Notation globale

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4.3

sur 6

4425

Avis

90%

recommandent ce produit

12/03/2023

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Formidable

Pour moi il est tout à fait adapter car j’ai tellement la peau sensible avec les rasoirs à lames doubles où triple c’est pas réjouissant pour moi..ce modèle de rasage même à sec est super il me convient très très bien Merci

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour QP2520/16 OneBlade

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour QP2520/16 OneBlade

23/06/2021

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Rasage pico-bello

Super précis et agréable en main. Pas deçu. Le prècèdent à eu un problème de batterie juste après la garantie. Dommage...

Avantages

Précison

Contre

le prix

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour QP2520/30 OneBlade

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour QP2520/30 OneBlade

09/04/2021

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Excellent

Excellent produit qui rase très bien et très précis

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour QP2530/30 OneBlade

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour QP2530/30 OneBlade

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. Chaque lame dure jusqu’à 4 mois - Pour la meilleure expérience de rasage. Calculé pour 2 rasages complets par semaine. Les résultats réels peuvent varier.