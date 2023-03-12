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Taillez, stylisez, rasez
Quelle que soit la longueur des poils
4 sabots clipsables barbe de 3 jours
Rechargeable, 100 % étanche
Conçu pour la stylisation du visage et du corps, le Philips OneBlade taille, stylise et rase votre toutes les hauteurs de poils. Il permet un rasage simple et confortable grâce à son revêtement lisse et à ses bords arrondis. Et l'élément de coupe décrit 200 mouvements par seconde pour couper efficacement les poils les plus longs.
Taillez votre barbe de 3 jours à la hauteur de votre choix. Votre rasoir pour le visage Philips OneBlade est fourni avec 4 sabots barbe de 3 jours : 1 mm pour un effet « barbe naissante », 2 mm pour une barbe de 3 jours classique, 3 mm pour une coupe courte et 5 mm pour une coupe plus longue.
Obtenez des lignes précises en quelques secondes grâce à la lame double sens permettant de voir chaque poil à couper.
Récompenses
4.3
sur 6
4425
Avis
90%
recommandent ce produit
pjme60
12/03/2023
Suisse
Acheteur vérifié
Formidable
Pour moi il est tout à fait adapter car j’ai tellement la peau sensible avec les rasoirs à lames doubles où triple c’est pas réjouissant pour moi..ce modèle de rasage même à sec est super il me convient très très bien Merci
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour QP2520/16 OneBlade
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour QP2520/16 OneBlade
Anubisf3000
23/06/2021
Suisse
Acheteur vérifié
Rasage pico-bello
Super précis et agréable en main. Pas deçu. Le prècèdent à eu un problème de batterie juste après la garantie. Dommage...
Avantages
Précison
Contre
le prix
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour QP2520/30 OneBlade
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour QP2520/30 OneBlade
ms68
09/04/2021
Suisse
Acheteur vérifié
Excellent
Excellent produit qui rase très bien et très précis
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour QP2530/30 OneBlade
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour QP2530/30 OneBlade
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Chaque lame offre jusqu'à 4 mois d'utilisation. Pour une expérience optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Varie selon l'utilisation.