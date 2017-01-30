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Arrêté
220-240 V
Versez de l’eau et choisissez la température. Réchauffe 125 ml de lait à température ambiante en 4 minutes environ.
Pas de point chaud donc sans danger pour votre bébé.
3.9
sur 6
30
Avis
80%
recommandent ce produit
KoNa
30/01/2017
Deutschland
Acheteur vérifié
Gut im Handling
Eine Gebrauchsanweisung braucht man hierfür wahrlich nicht zu lesen. Einstecken und los gehts. Achtung die Einstellung drei hats in sich. Wir nutzen den Wärmer für die Trinkpausen um die Flasche warm zu halten, da reicht die niedrigste Einstellung.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Express SCF255/22 Elektr. Flaschen- und Babykostwärmer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Express SCF255/22 Elektr. Flaschen- und Babykostwärmer
lever2
15/05/2012
Deutschland
Robust, sicher, sehr einfache Handhabung, schnell sauber
Haben Zwillinge und da hat man nicht immer Zeit für Schnickschnack. Das muß Sicher, Einfach und oft genug schnell gehen. Daher haben wir uns für die Avent Serie entschieden. Alles ist aufeinander Abgestimmt und passt.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF255/56 Elektr. Flaschen- und Babykostwärmer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF255/56 Elektr. Flaschen- und Babykostwärmer
29/01/2011
Deutschland
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF255/57 Elektr. Flaschen- und Babykostwärmer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SCF255/57 Elektr. Flaschen- und Babykostwärmer
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.