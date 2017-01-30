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  • Réchauffe vite et uniformément
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Arrêté

Philips Avent ExpressChauffe-biberon/Chauffe-repas électrique

SCF255/22

3.9
| (30) Avis | 80% recommandent ce produit
Réchauffe vite et uniformément
Pour réchauffer rapidement et en toute tranquillité du lait maternel ou les aliments pour bébé. Le chauffe-biberon/chauffe-repas express réchauffe 125 ml de lait à température ambiante en 4 minutes environ.
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marque recommandée par les mamans du monde entier1

Réchauffe uniformément en 4 minutes environ

Réchauffe vite et uniformément

  • 220-240 V

Rapide et facile à utiliser

Versez de l’eau et choisissez la température. Réchauffe 125 ml de lait à température ambiante en 4 minutes environ.

Réchauffe doucement et uniformément

Pas de point chaud donc sans danger pour votre bébé.

Convient aux biberons Avent, tasses et petits pots

Convient aux biberons Avent, tasses et petits pots

Spécificités Techniques

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3.9

sur 6

30

Avis

80%

recommandent ce produit

30/01/2017

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Gut im Handling

Eine Gebrauchsanweisung braucht man hierfür wahrlich nicht zu lesen. Einstecken und los gehts. Achtung die Einstellung drei hats in sich. Wir nutzen den Wärmer für die Trinkpausen um die Flasche warm zu halten, da reicht die niedrigste Einstellung.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Express SCF255/22 Elektr. Flaschen- und Babykostwärmer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Express SCF255/22 Elektr. Flaschen- und Babykostwärmer

15/05/2012

Deutschland

Deutschland

Robust, sicher, sehr einfache Handhabung, schnell sauber

Haben Zwillinge und da hat man nicht immer Zeit für Schnickschnack. Das muß Sicher, Einfach und oft genug schnell gehen. Daher haben wir uns für die Avent Serie entschieden. Alles ist aufeinander Abgestimmt und passt.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF255/56 Elektr. Flaschen- und Babykostwärmer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF255/56 Elektr. Flaschen- und Babykostwärmer

29/01/2011

Deutschland

Deutschland

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF255/57 Elektr. Flaschen- und Babykostwärmer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCF255/57 Elektr. Flaschen- und Babykostwärmer

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