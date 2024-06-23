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Arrêté
Lames Dual Precision NanoTech
Système de suspension ultra-contrôlé
Moteur numérique ultra-rapide
Excellent revêtement SkinGlide
Les lames Dual Precision NanoTech réalisent jusqu'à 150 000 coupes par minute, pour un rasage au plus près de la peau. Renforcées par des nanoparticules, les 72 lames auto-affûtées présentent des bords acérés ultra-résistants et durables, pour une précision exceptionnelle en permanence.
Pour éviter les tiraillements et inconforts, le Philips S9000 Prestige est équipé d'un système de suspension haute précision qui garantit une position de lame parfaite pour une précision de coupe maximale.
Un nombre maximal de rotations, pour une efficacité maximale. Le moteur numérique le plus avancé de Philips assure un rasage précis, quels que soient le contour du visage et la densité des poils.
4.5
sur 6
2775
Avis
90%
recommandent ce produit
Bettla
23/06/2024
Suisse
Acheteur vérifié
Evolution technique par rapport au modèle avant
La tête à gardé sa mobilité tout en étant conduite plus fermement. Je suis content de ne pas avoir installé une 2e fois une nouvelle tête à env. 50 francs.
Avantages
Rase de près tout en ménageant la peau
Contre
aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver S9000 Prestige SP9885/35 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver S9000 Prestige SP9885/35 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
hret
17/03/2024
Suisse
Acheteur vérifié
Très bonne qualité de rasage ainsi que du matériel
Mon Philips Prestige précédent (SP9860/16) est tombé en panne (excellent service de garantie de Digitec) et je l'ai remplacé par ce SP9883/35. J'étais très content du précédent, mais en un an et demi il y a eu quand même des progrès significatifs: - encore plus silencieux - rasage de très près, beaucoup mieux (et moins dangereux) que le mécanique Gillette ProGlide que j'ai du utiliser en attendant de recevoir le nouveau - le précédent était avec des têtes rondes, le nouveau avec des têtes carrées. Contrairement à certaines critiques que j'ai lues, avec ces têtes carrées on peut très bien atteindre tous les endroits difficiles - meilleure conception des têtes qui facilite le rinçage sous l'eau du robinet Seul point négatif: la politique de prix de Philips a évolué entre temps. Il y a un an et demi, j'ai pu obtenir un Prestige avec un Qi-Pad pour une somme raisonnable. Maintenant il faut payer beaucoup plus pour cela, certes avec des accessoires en plus, mais le choix n'existe plus. Néanmoins je ne regrette pas mon achat
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver S9000 Prestige SP9883/35 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver S9000 Prestige SP9883/35 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
OliLastar
07/01/2024
Suisse
Acheteur vérifié
Ce produit rempli mes attentes quotidiennes
Sa simplicité emploi, ses trois têtes pivotantes et la durée de sa batterie fait de cet appareil un un atout solide pour un rasage rapide et précis
Avantages
Rasage rapide et précis
Contre
Je n’en vois pas
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver S9000 Prestige SP9860/16 Rasoir électrique 100 % étanche, Series 9000
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Shaver S9000 Prestige SP9860/16 Rasoir électrique 100 % étanche, Series 9000
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
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