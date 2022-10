Attention

Placez les éléments devant rester secs plus haut que les éléments humides, jusqu’à ce que tous leséléments soient secs.



Lorsque vous nettoyez le panneau de commande, l’écran de moniteur, l’écran tactile et le clavier del’échographe, veillez à ne pas introduire de solution à l’intérieur des boîtiers.



N’utilisez pas de solvants forts, de produits de nettoyage courants ou de nettoyants abrasifs, car ilsendommageront la surface de l’échographe.



N’utilisez pas de nettoyants contenant de l’eau de javel sur l’écran. Cela pourrait endommager sasurface.

Ne touchez pas les écrans avec des objets tranchants et n’utilisez pas de serviettes en papier pourles nettoyer, car cela pourrait endommager les écrans.

Veillez à ne pas rayer la surface de l’écran lorsque vous le nettoyez.



Utilisez la procédure qui suit pour nettoyer les parties suivantes de l’échographe :

Écrans d’affichage, y compris le moniteur et les écrans tactiles



Panneau de commande de l’échographe



Surfaces externes de l’échographe et du chariot



Câbles, dérivations et électrodes ECG

1. Avant de nettoyer l’échographe, mettez-le hors tension et débranchez le cordon d’alimentation.

2. Pour nettoyer les écrans :

a. Enlevez la poussière à l’aide d’un chiffon doux non pelucheux. Il est recommandé d’utiliser unchiffon en micro-fibres.

b. Nettoyez les écrans à l’aide d’un produit nettoyant liquide spécialement destiné aux écrans LCD :Pulvérisez le liquide sur le chiffon ou directement sur les écrans par petites quantités. Vous pouvezaussi utiliser des lingettes pour écran pré-humectée.

c. Séchez les écrans à l’aide d’un chiffon doux non pelucheux.

3. Pour nettoyer le panneau de commande, éliminez tout dépôt solide autour des touches ou descommandes avec un coton-tige ou un cure-dent pour vous assurer qu’aucune matière solide nes’engage dans le châssis. Essuyez avec un chiffon doux imprégné de savon et d’eau. Attention

Ne renversez et ne vaporisez pas d’eau sur les commandes, dans le châssis de l’échographe ou sur lesprises des sondes.

4. Pour nettoyer le reste des surfaces externes de l’échographe, ainsi que le chariot, les câbles, dérivationset électrodes ECG, essuyez-les avec un chiffon doux imprégné de savon et d’eau. Vous pouvez utiliser del’alcool pour éliminer les colorations ou les tâches d’encre opiniâtres.

5. Si le matériel est entré en contact avec du sang ou des matériaux infectés, vous pouvez nettoyer laplupart des surfaces à l’aide d’une solution d’alcool isopropylique de 70 %. Pour obtenir des instructionssur la désinfection de la surface de l’échographe, voir Désinfectants pour les surfaces de l’échographe (à l’exception des écrans) Attention Si du sang ou une autre matière infectieuse entre en contact avec une sonde ou un câble de sonde,n’essuyez rien avec de l’alcool isopropylique avant d’avoir lu les directives de nettoyage spécifiques.L’utilisation de ce type d’alcool est extrêmement limité sur les sondes et il ne devrait jamais êtreutilisé sur une partie du câble de la sonde. Des agents de nettoyage supplémentaires sont égalementdisponibles pour les sondes. 6. Enlevez toute solution restante avec un chiffon doux imbibé d’eau stérile.

7. Séchez l’équipement pour empêcher tout risque de corrosion.

Désinfectants pour les surfaces de l’échographe (à l’exception des écrans)

La surface extérieure de l’échographe se désinfecte au moyen d’un chiffon imprégné d’un désinfectantrecommandé. Elle consiste en l’écran du moniteur, l’écran tactile et la surface en plastique et peinte del’appareil.

Les produits suivants peuvent être utilisés sur toutes les surfaces de l’échographe excepté l’écran dumoniteur et l’écran tactile :

Solution de savon doux



Alcool isopropylique à 70 % (IPA)



T-Spray II (à base d’ammoniaque quaternaire)



Opti-Cide 3 (à base d’ammoniaque quaternaire/alcool isopropylique)



Sani-Cloth HB (à base d’ammonium quaternaire)



Sani-Cloth Plus (à base d’ammoniaque quaternaire/alcool isopropylique)



Peroxyde d’hydrogène accéléré à 0,5 %



Pour toutes les sondes non critiques, les désinfectants standard et intermédiaires marqués pour êtreutilisés sur des instruments médicaux et fondés sur des composés quaternaires d’ammonium (QUAT),du peroxyde d’hydrogène accéléré (AHP) ou de l’hypochlorite de sodium (NaOCl), dont la teneur estinférieure ou égale à 0,6 %, sont approuvés pour désinfecter les surfaces de l’échographe.

Attention

N’utilisez pas de l’acétone, MEK, du diluant de peinture ou tout autre solvant fort pour nettoyerle plastique.

Les produits suivants peuvent être utilisés sur l'écran du moniteur et l’écran tactile : Nettoyants réservés aux LCD



Eau déionisée

Les désinfectants peuvent être utilisés au besoin, mais ne sont pas recommandés pour un nettoyageroutinier. N’utilisez pas de nettoyants pour verre ou des produits contenant de l’alcool. Utilisez un chiffonen micro-fibres; n’utilisez pas de serviettes en papier.

Les surfaces résistent au gel échographique, à l’alcool et aux désinfectants, mais s’ils sont utilisés, ilsdoivent être immédiatement essuyés pour éviter tout dommage permanent.