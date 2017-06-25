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Eingestellt
1800 W
Parkett
Dieser leistungsfähige 2.000-Watt-Motor mit einer maximalen Saugleistung von 400 Watt gewährleistet hervorragende Ergebnisse.
Das lange Kabel ermöglicht Ihnen eine größere Reichweite, sodass Sie einen ganzen Raum ohne Unterbrechung reinigen können. Dieses Produkt bietet eine Reichweite von über 10 m.
Dieser HEPA-Filter fängt mikroskopisch kleine Schädlinge auf, die Allergien der Atemwege auslösen. Für die Erhaltung einer effektiven Filtration sollte der HEPA-Filter alle 6 Monate ausgetauscht werden.
4.0
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Fonseca
25/06/2017
Portugal
Bom desempenho
[Employee of philipsglobal] É um aspirador para o dia a dia, pesado mas bastante funcional e com boa sucção. O cabo eléctrico é muito longo e fácil de enrolar no interior. Permite regular potência e assim também gerar menos ruído.
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Diese Bewertung wurde für EasyLife FC8135/01 Aspirador com saco verfasst
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Gonçalves
01/06/2017
Portugal
Aspirador funcional e valor economico
[Employee of philipsglobal] Aspirador bastante funcional ainda que não muito potente e como há dificuldade em comprar filtros depois de algum uso ao aspirador nota-se o cheiro a pó
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