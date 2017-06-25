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Eingestellt

EasyLifeStaubsauger mit Beutel

FC8135

4
| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Erleben Sie hervorragend gereinigte Böden
Erleben Sie mit dem Philips EasyLife Staubsauger hervorragend gereinigte Böden. Der 2.000 Watt-Motor bietet eine hohe Reinigungskraft für perfekte Ergebnisse. Genießen Sie Ihren Boden.
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Starke Leistung, große Reichweite

Erleben Sie hervorragend gereinigte Böden

  • 1800 W

  • Parkett

2.000-Watt-Motor mit einer maximalen Saugleistung von 400 Watt

2.000-Watt-Motor mit einer maximalen Saugleistung von 400 Watt

Dieser leistungsfähige 2.000-Watt-Motor mit einer maximalen Saugleistung von 400 Watt gewährleistet hervorragende Ergebnisse.

Langes Kabel mit einer Reichweite von über 10 m

Langes Kabel mit einer Reichweite von über 10 m

Das lange Kabel ermöglicht Ihnen eine größere Reichweite, sodass Sie einen ganzen Raum ohne Unterbrechung reinigen können. Dieses Produkt bietet eine Reichweite von über 10 m.

HEPA-Filter zur optimalen Filterung der Abluft

HEPA-Filter zur optimalen Filterung der Abluft

Dieser HEPA-Filter fängt mikroskopisch kleine Schädlinge auf, die Allergien der Atemwege auslösen. Für die Erhaltung einer effektiven Filtration sollte der HEPA-Filter alle 6 Monate ausgetauscht werden.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.0

von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
2
1

25/06/2017

Portugal

Portugal

Bom desempenho

[Employee of philipsglobal] É um aspirador para o dia a dia, pesado mas bastante funcional e com boa sucção. O cabo eléctrico é muito longo e fácil de enrolar no interior. Permite regular potência e assim também gerar menos ruído.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EasyLife FC8135/01 Aspirador com saco verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EasyLife FC8135/01 Aspirador com saco verfasst

01/06/2017

Portugal

Portugal

Aspirador funcional e valor economico

[Employee of philipsglobal] Aspirador bastante funcional ainda que não muito potente e como há dificuldade em comprar filtros depois de algum uso ao aspirador nota-se o cheiro a pó

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EasyLife FC8135/01 Aspirador com saco verfasst

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