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Arrêté

EasyLifeAspirateur avec sac

FC8135

4
| (2) Avis | 100% recommandent ce produit
Offrez-vous un sol vraiment propre
Offrez-vous des sols d'une propreté absolue avec l'aspirateur EasyLife de Philips. Son moteur 2 000 watts offre une puissance élevée pour des résultats parfaits. Votre sol, un nouveau lieu de vie.
Voir tous les avantages

Grande puissance et large rayon d'action

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  • 1 800 W

  • Parquet

Moteur de 2 000 W pour une puissance d'aspiration jusqu'à 400 W

Moteur de 2 000 W pour une puissance d'aspiration jusqu'à 400 W

Le moteur performant de 2 000 W génère une puissance d'aspiration maximale de 400 W, pour un nettoyage parfait.

Cordon long pour couvrir un rayon de plus de 10 m

Cordon long pour couvrir un rayon de plus de 10 m

Cordon long pour une portée élargie, vous pouvez nettoyer toute une pièce sans vous interrompre. Ce produit a une portée de plus de 10 m.

Filtre HEPA pour une excellente filtration de l'air sortant

Filtre HEPA pour une excellente filtration de l'air sortant

Ce filtre HEPA retient les parasites microscopiques à l'origine des allergies respiratoires. Pour une efficacité de filtration optimale, il convient de le remplacer tous les 6 mois.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.0

sur 6

2

Avis

100%

recommandent ce produit

4
2
1

25/06/2017

Portugal

Portugal

Bom desempenho

[Employee of philipsglobal] É um aspirador para o dia a dia, pesado mas bastante funcional e com boa sucção. O cabo eléctrico é muito longo e fácil de enrolar no interior. Permite regular potência e assim também gerar menos ruído.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour EasyLife FC8135/01 Aspirador com saco

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour EasyLife FC8135/01 Aspirador com saco

01/06/2017

Portugal

Portugal

Aspirador funcional e valor economico

[Employee of philipsglobal] Aspirador bastante funcional ainda que não muito potente e como há dificuldade em comprar filtros depois de algum uso ao aspirador nota-se o cheiro a pó

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour EasyLife FC8135/01 Aspirador com saco

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour EasyLife FC8135/01 Aspirador com saco

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