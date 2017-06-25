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Arrêté
1 800 W
Parquet
Le moteur performant de 2 000 W génère une puissance d'aspiration maximale de 400 W, pour un nettoyage parfait.
Cordon long pour une portée élargie, vous pouvez nettoyer toute une pièce sans vous interrompre. Ce produit a une portée de plus de 10 m.
Ce filtre HEPA retient les parasites microscopiques à l'origine des allergies respiratoires. Pour une efficacité de filtration optimale, il convient de le remplacer tous les 6 mois.
4.0
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
Fonseca
25/06/2017
Portugal
Bom desempenho
[Employee of philipsglobal] É um aspirador para o dia a dia, pesado mas bastante funcional e com boa sucção. O cabo eléctrico é muito longo e fácil de enrolar no interior. Permite regular potência e assim também gerar menos ruído.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour EasyLife FC8135/01 Aspirador com saco
Oui, je recommande ce produit
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Gonçalves
01/06/2017
Portugal
Aspirador funcional e valor economico
[Employee of philipsglobal] Aspirador bastante funcional ainda que não muito potente e como há dificuldade em comprar filtros depois de algum uso ao aspirador nota-se o cheiro a pó
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour EasyLife FC8135/01 Aspirador com saco
Oui, je recommande ce produit
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