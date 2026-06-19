AirflowMax Technologie für eine durchgehend starke Saugleistung

Dank der einzigartigen AirflowMax Technologie bleibt die Saugleistung lange stark, sodass der Beutel bis zum Ende verwendet werden kann. Die Technologie basiert auf der Optimierung der wichtigsten drei Elemente: 1) das einzigartige Lamellenprofil in der Staubkammer erhöht den Luftstrom im Staubbeutel und sorgt für die Verwendung der gesamten Beutel-Oberfläche, 2) die speziell entwickelte Kapazität der Staubkammer, durch die sich der Staubbeutel voll und gleichmäßig entfalten kann, 3) der hochwertige, nicht-verstopfende Staubbeutel absorbiert Staub, ohne die Poren zu verstopfen und die Saugkraft zu verringern.