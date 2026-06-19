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Eingestellt
FC8955/09
99,9 % Staubaufnahme
900 W
4 l
Dank der einzigartigen AirflowMax Technologie bleibt die Saugleistung lange stark, sodass der Beutel bis zum Ende verwendet werden kann. Die Technologie basiert auf der Optimierung der wichtigsten drei Elemente: 1) das einzigartige Lamellenprofil in der Staubkammer erhöht den Luftstrom im Staubbeutel und sorgt für die Verwendung der gesamten Beutel-Oberfläche, 2) die speziell entwickelte Kapazität der Staubkammer, durch die sich der Staubbeutel voll und gleichmäßig entfalten kann, 3) der hochwertige, nicht-verstopfende Staubbeutel absorbiert Staub, ohne die Poren zu verstopfen und die Saugkraft zu verringern.
Die neue TriActive LED Düse bringt dank der exklusiven Bodenbeleuchtungstechnologie versteckten Staub zum Vorschein. Dank ihrer einmaligen Gummilippe vermeidet die bürstenlose Düse aufgewickelte Haare. Dank der flachen Form erreichen Sie jetzt noch mehr Stellen als zuvor.
Die CarpetClean Düse eignet sich ideal für die gründliche Reinigung schwieriger Teppiche und bietet hohe Staubaufnahme auf weichen Böden.
Auszeichnungen
Bewertungen
99,9 % Staubaufnahme auf Hartböden mit Fugen (IEC62885-2).