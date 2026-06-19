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  • Volle Leistung für eine gründliche Reinigung.
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Eingestellt

Performer UltimateStaubsauger mit Beutel

FC8955/09

2 Auszeichnungen

Volle Leistung für eine gründliche Reinigung.
Der innovative Philips Performer Ultimate ist unser fortschrittlichster Beutelstaubsauger.
Alle Vorteile anzeigen

Die TriActive-LED-Technologie bringt versteckten Staub zum Vorschein.

Volle Leistung für eine gründliche Reinigung.

  • 99,9 % Staubaufnahme

  • 900 W

  • 4 l

AirflowMax Technologie für eine durchgehend starke Saugleistung

AirflowMax Technologie für eine durchgehend starke Saugleistung

Dank der einzigartigen AirflowMax Technologie bleibt die Saugleistung lange stark, sodass der Beutel bis zum Ende verwendet werden kann. Die Technologie basiert auf der Optimierung der wichtigsten drei Elemente: 1) das einzigartige Lamellenprofil in der Staubkammer erhöht den Luftstrom im Staubbeutel und sorgt für die Verwendung der gesamten Beutel-Oberfläche, 2) die speziell entwickelte Kapazität der Staubkammer, durch die sich der Staubbeutel voll und gleichmäßig entfalten kann, 3) der hochwertige, nicht-verstopfende Staubbeutel absorbiert Staub, ohne die Poren zu verstopfen und die Saugkraft zu verringern.

TriActive LED für gründliche Reinigungsergebnisse

TriActive LED für gründliche Reinigungsergebnisse

Die neue TriActive LED Düse bringt dank der exklusiven Bodenbeleuchtungstechnologie versteckten Staub zum Vorschein. Dank ihrer einmaligen Gummilippe vermeidet die bürstenlose Düse aufgewickelte Haare. Dank der flachen Form erreichen Sie jetzt noch mehr Stellen als zuvor.

CarpetClean für eine effiziente Reinigung bei weichen Böden

CarpetClean für eine effiziente Reinigung bei weichen Böden

Die CarpetClean Düse eignet sich ideal für die gründliche Reinigung schwieriger Teppiche und bietet hohe Staubaufnahme auf weichen Böden.

Technische Daten

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Auszeichnungen

  • Award image VRS_AWARD-1679524
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Haftungsausschlüsse

  1. 99,9 % Staubaufnahme auf Hartböden mit Fugen (IEC62885-2).