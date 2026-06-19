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Arrêté
CA6704/99
pour les machines espresso Saeco
pour 10 utilisations
Prolongez la durée de vie de la machine
utilisation mensuelle
Les pastilles dégraissantes Saeco éliminent tous les résidus d'huile de café, afin que votre machine espresso fonctionne de manière efficace, pour un résultat parfait.
Prolongez la durée de vie de votre machine espresso pour en profiter plus longtemps. Pour garantir des performances optimales à long terme, nettoyez votre appareil tous les mois ou toutes les 500 tasses.
L'entretien régulier de votre machine espresso Saeco permet de préserver les arômes et les saveurs du café.
Notation globale