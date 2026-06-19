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Philips SaecoPastilles dégraissantes

CA6704/99

Authentique espresso italien
Les pastilles dégraissantes pour les machines Saeco éliminent parfaitement l'huile de café de l'unité de préparation de votre machine espresso.
Voir tous les avantages

Maintient la propreté du groupe café de votre Saeco

Authentique espresso italien

  • pour les machines espresso Saeco

  • pour 10 utilisations

  • Prolongez la durée de vie de la machine

  • utilisation mensuelle

Protège les machines espresso contre l'encrassement dû aux résidus de café

Les pastilles dégraissantes Saeco éliminent tous les résidus d'huile de café, afin que votre machine espresso fonctionne de manière efficace, pour un résultat parfait.

Un nettoyage régulier prolonge la durée de vie de votre machine espresso

Prolongez la durée de vie de votre machine espresso pour en profiter plus longtemps. Pour garantir des performances optimales à long terme, nettoyez votre appareil tous les mois ou toutes les 500 tasses.

Préserve les saveurs du café au quotidien

Préserve les saveurs du café au quotidien

L'entretien régulier de votre machine espresso Saeco permet de préserver les arômes et les saveurs du café.

Spécificités Techniques

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