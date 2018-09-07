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Arrêté

Philips Sonicare HealthyWhiteBrosse à dents électrique

HX6711/02

4.2
| (723) Avis | 83% recommandent ce produit
Des dents plus blanches et plus saines
Tout le monde aime les sourires d'une blancheur éclatante. Laissez éclater la blancheur naturelle de vos dents. Il a été prouvé que la brosse à dents électrique Sonicare HealthyWhite HX6711/02 contribuait à éliminer les taches en deux semaines environ, en utilisant le mode Clean & White.
Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

La meilleure brosse à dents pour des dents naturellement plus blanches

Des dents plus blanches et plus saines

  • 2 modes

  • 1 tête de brosse

Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé entre les dents

Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé entre les dents

La brosse à dents électrique Philips Sonicare permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival plus efficacement, pour un nettoyage en douceur.

Le minuteur de 2 minutes vous aide à respecter la durée de brossage recommandée

Le minuteur de 2 minutes vous aide à respecter la durée de brossage recommandée

Le minuteur de 2 minutes de la brosse à dents électrique Philips Sonicare vous permet de respecter la durée de brossage recommandée.

Le minuteur Quadpacer à intervalles favorise un brossage soigneux

Le minuteur Quadpacer à intervalles favorise un brossage soigneux

Les sonneries à intervalles de 30 secondes vous assurent de bien nettoyer chaque quadrant de votre bouche, pour garantir un brossage complet de la bouche.

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 6

723

Avis

83%

recommandent ce produit

07/09/2018

Suisse

Suisse

Très bon produit

Brossage parfait, sans trop de perte de puissance même avec une batterie faible. Ergonomie agréable en bouche ! Je recommande ce produit.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HealthyWhite HX6712/43 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HealthyWhite HX6712/43 Brosse à dents électrique

26/05/2018

France

France

Excellente brosse à dent

Cela faisait plusieurs années que j'avais une brosse a dent de marque concurrente et le mauvais vieillissement et les pertes de performances et d'autonomie rapides m'ont fait vouloir aller voir ailleurs. Cette brosse a dent a un fonctionnement simple mais totalement différent des autres et c'est vrai que c'est surprenant au début les vibrations, a la limite d’être désagréables mais elle dispose d'un mode d'apprentissage fort utile. Je vois deja les résultats sur la teinte des dents et j'ai de meilleurs sensations de propreté. Le brossage est parfait et on oubli aucune zone grâce au "QUADpacer" Je recommande!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HealthyWhite HX6711/02 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HealthyWhite HX6711/02 Brosse à dents électrique

13/05/2017

France

France

Acheteur vérifié

indice de nettoyage excellent

Ce produit est intéressant au niveau de l'efficacité de nettoyage des dents et gencives. On a l'impression que les dents sont,je cite le terme "récurées". La batterie à l'air de tenir la charge. Je n'ai pas constaté un bruit gènant.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HealthyWhite HX6711/02 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HealthyWhite HX6711/02 Brosse à dents électrique

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  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  1. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

  2. sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean