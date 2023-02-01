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S7886/35
Un rasage de près*, une protection avancée de la peau
Le Philips série 7000 est conçu pour les personnes se rasant au quotidien souhaitant un rasage de près confortable avec une protection supplémentaire de la peau. Grâce à la technologie SkinIQ avancée, il guide vos mouvements pour moins de passages, même sur une barbe de 3 jours.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Rasoir électrique 100 % étanche
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Un revêtement de protection est placé entre les têtes du rasoir et votre peau pour permettre au rasoir de glisser plus facilement. Avec jusqu'à 250 000 microbilles par centimètre carré, il améliore la glisse sur la peau jusqu'à 30 %*** pour réduire les irritations et permettre un rasage quotidien confortable.
Avec jusqu'à 90 000 coupes par minute, les lames SteelPrecision coupent plus de poils par passage pour un rasage de près efficace. Les 45 lames hautes performances sont auto-affûtées et fabriquées en Europe pour des performances de coupe fiables, rasage après rasage.
La technologie de détection des mouvements surveille votre rasage et vous guide pour vous permettre d'acquérir un mouvement plus efficace. Après seulement trois rasages, la majorité des hommes ont amélioré leur technique de rasage avec un nombre de passages réduit***, pour améliorer le confort et la régularité de votre routine.
Appairez votre rasoir à l'application Philips GroomTribe pour une expérience de rasage plus guidée. Suivez votre routine de rasage, obtenez des informations personnalisées et améliorez votre technique au fil du temps pour un rasage de près doux et confortable.
Ce capteur intelligent détecte la densité des poils 250 fois par seconde et adapte automatiquement la puissance lorsque vous vous rasez. Il permet au rasoir de réagir efficacement aux zones plus épaisses ou plus denses, pour un rasage en douceur et sans effort avec un confort constant.
Les têtes entièrement flexibles tournent à 360° pour rester en contact avec les courbes de votre visage et de votre tête. Cela permet d'obtenir un rasage précis et un confort accru, même dans les zones difficiles telles que le cou et le long de la mâchoire.
La surface de la tête de rasage est dotée de canaux de guidage des poils qui aident à les positionner pour une coupe efficace. Cela améliore la précision et garantit un résultat net et homogène sur différentes zones du visage.
Choisissez la routine de rasage qui vous convient le mieux. Profitez d'un rasage à sec confortable ou d'un rasage rafraîchissant sur peau humide avec du gel ou de la mousse. Son design étanche vous permet également de vous raser sous la douche pour plus de commodité.
Peaufinez votre look avec cette tondeuse de précision rétractable intégrée. Idéale pour entretenir votre moustache, sculpter vos pattes et ajouter de petites touches finales sans avoir à utiliser un autre outil.
La charge USB-A offre une solution pratique pour alimenter votre rasoir tout en contribuant à réduire les déchets liés aux adaptateurs inutiles. Si vous avez besoin d'un adaptateur secteur, une alimentation adaptée est disponible via l'assistance Philips.
Chargez entièrement le rasoir en seulement une heure grâce à la puissante batterie lithium-ion. Si vous êtes pressé, une charge rapide de 5 minutes vous apporte suffisamment de batterie pour un rasage complet.
Ce rasoir est fourni avec un passeport écologique. Notre site de production de lames utilise 100 % d'électricité renouvelable et l'emballage est fabriqué à partir de matériaux recyclables, pour un choix plus responsable.
Obtenez jusqu'à 60 minutes de rasage sans fil avec une charge complète. Vous bénéficiez ainsi d'une autonomie fiable pour vos routines quotidiennes chez vous ou en voyage.
Les rasoirs Philips sont conçus pour une fiabilité et des performances durables. Enregistrez votre produit pour bénéficier d'une extension de garantie allant jusqu'à 5 ans, afin de vous raser en toute confiance pendant de nombreuses années.
Nettoyez votre rasoir en quelques secondes. D'une simple pression sur un bouton, la tête de rasage s'ouvre pour que vous puissiez la rincer facilement sous l'eau et la garder prête pour votre prochain rasage.
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