Das Verlängerungskabel kann mit Patientenmonitoren und anderen Messgeräten von Philips verwendet werden. Das Verlängerungskabel dient als Schnittstelle zwischen Einmal-Temperatursensor und Patientenmonitor. Zur Gewährleistung der Kompatibilität die Gebrauchsanweisung des Monitoring-Geräts konsultieren. Gesamtlänge: 300 cm. 1 Packung = 1 Kabel.
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Den Haut-Temperatursensor nicht auf verletzte Hautstellen, offene Wunden oder Läsionen platzieren.
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