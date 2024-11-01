Suchbegriffe

DE
FR

Skin Temperature Probe, Non-Sterile 989803222871

Zubehör für die Temperaturmessung

Ähnliche Produkte finden

Einmal-Haut-Temperatursensor zum kontinuierlichen Monitoring, nicht steril. Für Erwachsene und Kinder. Der Sensor ist nicht geeignet für den direkten Anschluss an einen Monitor. Ein kompatibles und validiertes Verlängerungskabel ist erforderlich. Gesamtlänge: 75 cm. 1 Karton = 20 Sensoren.

Kontaktieren Sie uns

Benötigen Sie weiterführende Dokumentation
zu unseren
Produkten?

Hier suchen

Besuchen Sie
unseren
Online-Shop für medizinisches
Fachpersonal

Jetzt einkaufen

Technische Daten

Temperatursensor
Temperatursensor
Patiententyp
  • Erwachsene, Kinder
Messort
  • Haut
Kabellänge
  • 75 cm
Kompatibilität
  • Adapterkabel 989803221301 (1,5 m) oder 989803221181 (3 m)
Produktdetails
Produktdetails
Verpackung
  • 1 Packung = 20 Taschen mit jeweils einzeln verpackten Sensoren
Einmal- oder wiederverwendbar
  • Einmalgebrauch
Patiententyp
  • Erwachsene, Kinder
Ersetzt Produkt
  • 21091A
Lagerfähigkeit
  • --
Verwendung mit Produkten anderer Hersteller
  • Nein
DEHP-frei
  • Ja
Verwendung mit Geräten von Philips
  • IntelliVue Patientenmonitor MX100 (867033)
  • IntelliVue MMX (867036)
  • IntelliVue Modul-Erweiterungen 867039, 867040, 867041
  • IntelliVue Kombi-Modul/SLCP M3001A/AL
  • IntelliVue MP5, MP5SC M8105A, M8105AS
  • IntelliVue MP2 M8102A und X2 M3002A
  • Temperatur-Parameter-Modul M1029A
  • Patientenmonitore 6100/6300/6500 867311, 867313, 867315
  • IntelliVue X3 Kombi-Modul (867030)
Verwendung mit Philips Verbrauchsmaterial
  • 989803221301, 989803221181
Latexfrei
  • Ja
Steril oder nicht steril
  • Nicht steril
CE-Kennzeichnung
  • Ja
Temperatursensor
Temperatursensor
Patiententyp
  • Erwachsene, Kinder
Messort
  • Haut
Produktdetails
Produktdetails
Verpackung
  • 1 Packung = 20 Taschen mit jeweils einzeln verpackten Sensoren
Einmal- oder wiederverwendbar
  • Einmalgebrauch
Alle Technische Daten ansehen
Temperatursensor
Temperatursensor
Patiententyp
  • Erwachsene, Kinder
Messort
  • Haut
Kabellänge
  • 75 cm
Kompatibilität
  • Adapterkabel 989803221301 (1,5 m) oder 989803221181 (3 m)
Produktdetails
Produktdetails
Verpackung
  • 1 Packung = 20 Taschen mit jeweils einzeln verpackten Sensoren
Einmal- oder wiederverwendbar
  • Einmalgebrauch
Patiententyp
  • Erwachsene, Kinder
Ersetzt Produkt
  • 21091A
Lagerfähigkeit
  • --
Verwendung mit Produkten anderer Hersteller
  • Nein
DEHP-frei
  • Ja
Verwendung mit Geräten von Philips
  • IntelliVue Patientenmonitor MX100 (867033)
  • IntelliVue MMX (867036)
  • IntelliVue Modul-Erweiterungen 867039, 867040, 867041
  • IntelliVue Kombi-Modul/SLCP M3001A/AL
  • IntelliVue MP5, MP5SC M8105A, M8105AS
  • IntelliVue MP2 M8102A und X2 M3002A
  • Temperatur-Parameter-Modul M1029A
  • Patientenmonitore 6100/6300/6500 867311, 867313, 867315
  • IntelliVue X3 Kombi-Modul (867030)
Verwendung mit Philips Verbrauchsmaterial
  • 989803221301, 989803221181
Latexfrei
  • Ja
Steril oder nicht steril
  • Nicht steril
CE-Kennzeichnung
  • Ja
  • Den Haut-Temperatursensor nicht auf verletzte Hautstellen, offene Wunden oder Läsionen platzieren.

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.