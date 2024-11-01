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9 Fr Esophageal/Rectal Temperature Probe, Non-Sterile 989803222881

Zubehör für die Temperaturmessung

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9-French-Einmal-Ösophagus/Rektum-Temperatursensor zum kontinuierlichem Monitoring, nicht steril. Für Kinder vorgesehen. Der Sensor ist nicht geeignet für den direkten Anschluss an einen Monitor. Ein kompatibles und validiertes Verlängerungskabel ist erforderlich. Gesamtlänge: 75 cm. 1 Packung = 20 Sensoren.

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Technische Daten

Temperatursensor
Temperatursensor
Patiententyp
  • Kinder
Messort
  • Ösophagus/Rektum
Sensorgröße
  • 9 French
Kabellänge
  • 75 cm
Kompatibilität
  • Adapterkabel 989803221301 (1,5 m) oder 989803221181 (3 m)
Produktdetails
Produktdetails
Verpackung
  • 1 Packung = 20 Taschen mit jeweils einzeln verpackten Sensoren
Einmal- oder wiederverwendbar
  • Einmalgebrauch
Patiententyp
  • Kinder
Ersetzt Produkt
  • M1837A
Lagerfähigkeit
  • --
Verwendung mit Produkten anderer Hersteller
  • Nein
DEHP-frei
  • Ja
Verwendung mit Geräten von Philips
  • IntelliVue Patientenmonitor MX100 (867033)
  • IntelliVue MMX (867036)
  • IntelliVue Modul-Erweiterungen 867039, 867040, 867041
  • IntelliVue Kombi-Modul/SLCP M3001A/AL
  • IntelliVue MP5, MP5SC M8105A, M8105AS
  • IntelliVue MP2 M8102A und X2 M3002A
  • Temperatur-Parameter-Modul M1029A
  • Patientenmonitore 6100/6300/6500 867311, 867313, 867315
  • IntelliVue X3 Kombi-Modul (867030)
Verwendung mit Philips Verbrauchsmaterial
  • 989803221301, 989803221181
Steril oder nicht steril
  • Nicht steril
Latexfrei
  • Ja
CE-Kennzeichnung
  • Ja
Temperatursensor
Temperatursensor
Patiententyp
  • Kinder
Messort
  • Ösophagus/Rektum
Produktdetails
Produktdetails
Verpackung
  • 1 Packung = 20 Taschen mit jeweils einzeln verpackten Sensoren
Einmal- oder wiederverwendbar
  • Einmalgebrauch
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Temperatursensor
Temperatursensor
Patiententyp
  • Kinder
Messort
  • Ösophagus/Rektum
Sensorgröße
  • 9 French
Kabellänge
  • 75 cm
Kompatibilität
  • Adapterkabel 989803221301 (1,5 m) oder 989803221181 (3 m)
Produktdetails
Produktdetails
Verpackung
  • 1 Packung = 20 Taschen mit jeweils einzeln verpackten Sensoren
Einmal- oder wiederverwendbar
  • Einmalgebrauch
Patiententyp
  • Kinder
Ersetzt Produkt
  • M1837A
Lagerfähigkeit
  • --
Verwendung mit Produkten anderer Hersteller
  • Nein
DEHP-frei
  • Ja
Verwendung mit Geräten von Philips
  • IntelliVue Patientenmonitor MX100 (867033)
  • IntelliVue MMX (867036)
  • IntelliVue Modul-Erweiterungen 867039, 867040, 867041
  • IntelliVue Kombi-Modul/SLCP M3001A/AL
  • IntelliVue MP5, MP5SC M8105A, M8105AS
  • IntelliVue MP2 M8102A und X2 M3002A
  • Temperatur-Parameter-Modul M1029A
  • Patientenmonitore 6100/6300/6500 867311, 867313, 867315
  • IntelliVue X3 Kombi-Modul (867030)
Verwendung mit Philips Verbrauchsmaterial
  • 989803221301, 989803221181
Steril oder nicht steril
  • Nicht steril
Latexfrei
  • Ja
CE-Kennzeichnung
  • Ja
  • Der Standard-Temperatursensor darf nicht bei Patient*innen angewendet werden, bei denen das Einführen des Sensors in den Ösophagus als unsicher betrachtet wird.

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