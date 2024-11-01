12-French-Einmal-Temperatursensor zum kontinuierlichen Monitoring, nicht steril. Für Erwachsene vorgesehen. Der Sensor ist für den direkten Anschluss an einen Monitor nicht geeignet. Es ist ein kompatibles und validiertes Verlängerungskabel erforderlich. Gesamtlänge: 75 cm. 1 Packung = 20 Sensoren.
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Der Standard-Temperatursensor darf nicht bei Patient*innen angewendet werden, bei denen das Einführen des Sensors in den Ösophagus als unsicher betrachtet wird.
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